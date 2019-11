SAUCE DE LUNA: LA MAYORÍA AUTOMÁTICA DEL BLOQUE RADICAL, VOTÓ EN CONTRA LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO EN EL CUAL SE PRETENDÍA EL PASE A PLANTA DE UN GRUPO DE TRABAJADORES

La sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad Sauce de Luna que se llevó a cabo este miércoles dejó al descubierto la ruptura entre los distintos sectores del Bloque Cambiemos Sauce de Luna y el actual Intendente y futuro Concejal Pedro O. Aliano.

Luego de la lectura realizada por el secretario del HCD Sr. Ceferino Gómez visto la necesidad de proceder y sancionar el cálculo de recursos y presupuesto de gastos 2019 confeccionado por el contador municipal Victor Rogelio Martos que asciende a la suma de $ 123.065.600,77.

Luego de dicha lectura quien preside el Honorable Concejo, el edil Tito Alcides Londra dio la palabra y el primero en plantear su diferencia fue el concejal José María Schonfel quien expresó que dicho presupuesto estaba presentado fuera de términos, hablando de incumplimientos y que se debió haber tratado a esta misma altura pero del año pasado, y hoy estar analizando el presupuesto 2020, de esta manera sin mayores argumentos Schonfel dijo claramente que a la hora de la votación su Bloque de Cambiemos-UCR no va acompañaría este proyecto.

A lo que rápidamente pidió la palabra la presidenta de Bloque y ex candidata del Justicialismo Lic. Sandra Fontana quien planteó que por primera vez el bloque Peronista pudo acceder a reuniones de tipo informales para que los contadores expliquen punto por punto del presupuesto, Fontana dejó trascender que también el concejal Alcides Londra se había comunicado de manera informal teniendo una charla telefónica y que después no supo que pasó por que quedaron a la espera de una reunión formal.

Sandra Fontana le reclamó a todo el bloque radical que no entendía “el por qué no”, todo el pueblo tiene que saber, que acá las ordenanzas se votaban de manera automática haciendo uso de la mayoría con la que cuentan en el Concejo y cuanto nuestro Bloque planteaba diferencias ni siquiera se ponía en debate, nos decían vamos a votar que no nos vamos a poner de acuerdo, y nosotros por el hecho de ser minoría quedábamos mirando el techo disparo Fontana.

Nosotros no entendemos cual es el problema que tienen ustedes de que los trabajadores logren su estabilidad laboral, es más sostengo que lo que figura es este presupuesto es muy acotado, deberían ser muchos más los empleados, yo estoy totalmente de acuerdo con cuidar al trabajador, yo también estuve en campaña y siempre he sostenido la dignidad de los trabajadores, más allá de que no sean de mi partido político.

A mí me preocupan estas cuestiones, de dimes y diretes, que claramente es por una interna partidaria que tienen entre ustedes, en la cual nosotros no tenemos nada que ver y han tomado de rehenes a los trabajadores. Si estamos hablando públicamente de que la municipalidad tiene superávit entonces no entiendo ni veo el por qué no darles estabilidad y dignificar al trabajador municipal, es más, daba por hecho de que estaban todos de acuerdo, porque ustedes los aquí presentes son la misma gente que durante estos cuatro años en su gestión municipal los acompañaron.

Me llama poderosamente la atención, y lo digo como ciudadana y vecina de mi pueblo que nos conocemos todo, a mi me parece que hay una cuestión que no se si llamarla “manoseo” donde están jugando claramente por espacios de poder o interese políticos que nos los entiendo ni nos compete tampoco, pero que si somos humanamente coherentes y conscientes nos tiene que pasar a todos.

Por su parte Tito Londra quien presidía la sesión tomó uso de la palabra y expresó: “este problema que se plantea acá, es pura y exclusivamente de las internas propias de un partido político de distintos grupos que se disputan los cargos municipales, y se usó gratuitamente a mucha gente para que presionaran e hicieran con promesas que indudablemente no las van a poder cumplir nunca, porque no les va alcanzar el presupuesto”.

Por otra parte en uso de la palabra la edil González Marta pidió que la disculpen dejando en claro que tampoco acompañaría el presupuesto.

En uso de la palabra el Concejal Jose Luis Billordo (FPV) expresó: “es la cuarta vez que sesionamos de forma el presupuesto, y me sorprende que en este presupuesto cambian tantos las posturas de ustedes mismos. Hoy más que nada veo que no hay un fin, como habíamos quedado de trabajar todos para el pueblo sino que se están viendo cuestiones políticas, que a nosotros gracias a Dios, no nos compete, no tenemos nada que ver, pero sí se está jugando con el trabajo de la gente, y entiendo que con el trabajo de la gente no se juega”

Nuevamente intervino la Lic. Sandra Fontana pidiendo un cuarto intermedio, en la cual el Bloque Cambiemos volvió hacer uso de su mayoría automática y no le fue concedido.

En la sesión se encontraban presentes el actual intendente Pedro O. Aliano, y el intendente electo Pablo Soreira. En la cual en un momento Aliano interviene diciendo “ Sr Presidente, con todo respeto” pido la palabra; a lo que el presidente HCD Don Tito Londra disparó “ los de afuera son de palo” “acá no toma nadie de afuera la palabra, usted sabe que acá no puede hablar”

La sesión comenzó a subir de tono y Londra hizo una apreciación personal opinando que el bloque peronista históricamente a votado en contra los presupuestos con cierto sesgo de animosidad; dando por hecho que sería así, a lo cual Sandra Fontana le reprochó, que le parecía una falta de respeto hacia al boque al cual represento, dando por hecho algo. Y exponiéndolos que el bloque oficialista históricamente ha votado positivamente todos los presupuestos y ahora que les pasa, no nos quieran hacer parten de una fiesta a la cual nunca estuvimos invitados disparó Fontana. (PORTAL SAUCE DE LUNA)

