MARINA CANTERO: “EL JUSTICIALISMO CONTINUARÁ DÁNDOLE FUTURO A LA LOCALIDAD”

La docente Canteros, recientemente jubilada, que representará a la Alianza CREER Entre Ríos en C. Bernardi, aspira a reemplazar en diciembre a José Rubén Boxler en la presidencia municipal de Federal.

“Hoy tengo la posibilidad de representar al Frente Justicialista CREER Entre Ríos, como precandidata a la presidencia municipal de C. Bernardi, junto a Darío Monsalvo como precandidato a la vicepresidencia, junto a un grupo humano con la firme postura de defender los intereses de los vecinos, que son nuestros precandidatos a concejales; que están elaborando proyectos de políticas públicas de crecimiento, inclusión y desarrollo, que en su mayoría son jóvenes con ideas frescas, que se complementan con la experiencia que tiene uno con su edad y su paso por distintas funciones, tanto del municipio como del ámbito docente”, dijo la ahora jubilada profesora Marina Canteros.

La dirigente ocupó en los últimos años los puestos de vocal peronista de la Junta de Fomento, de secretaria de gobierno y acción social del municipio gobernado por José Rubén Boxler, “y también tuve el honora de ser la primera viceintendente de la localidad”, contó Canteros al programa “Radio Sábado” de Radio Integración 90.5 de Federal.

La precandidata coincidió en que la administración de Macri “lo ha agravado todo, las obras publicas se han reducido, y como en todos los lugares se siente la crisis nacional, en una localidad que no tiene oportunidades de trabajo, que no sean estatales, y de una empresa que esta sobre la ruta en el acceso a la localidad de C. Bernardi; así que la mayoría de los vecinos dependen de lo que pueda contribuir el municipio al bienestar y a cubrir las necesidades”.

“El pedido en la comunidad en general es de poder tener un trabajo genuino, y en eso estamos trabajando con nuestro equipo de trabajo, para ver cómo podemos hacer para que nuestros jóvenes se capaciten, tratando de conseguir microemprendimiento, trabajar en la conformación de cooperativas; porque empresas importantes que venga a radicarse a C. Bernardi, con la actual situación económica, sabemos que no vamos a tener”, agregó Canteros.

La precandidata contó que son cada vez más personas las que asisten al comedor comunitario municipal, “para poder solucionar su problema en alimentación”, y que es creciente la demanda de recursos para el pago de servicios. “El municipio está ayudando en lo posible, porque tampoco los recurso dan para tanto, pero son notables las necesidades de la gente”, declaró.

Respecto a la estimación del resultado electoral en la elección PASO del 14 de abril, expresó “vamos a andar bien, los vecinos en su mayoría nos manifiestan su apoyo para que el gobierno justicialista continúe dándole futuro a esta localidad “, auguró en el final Marina Canteros. (Federal al Día)

