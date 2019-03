EL PERONISMO DE SAUCE DE LUNA CREE QUE ESTA ES LA OPORTUNIDAD PARA LLEGAR AL GOBIERNO MUNICIPAL

Así lo aseguró la precandidata a la presidencia municipal de esa localidad, Sandra Fontana. La precandidata cree que el acuerdo alcanzado con la dirigencia más importante del peronismo, favorece las oportunidades para conseguirlo. ESCUCHE UN TRAMO DE SU DECLARACIÓN.

La concejal del FJPV, y ahora precandidata a la presidencia municipal de Sauce de Luna, por la Lista 2 Alianza CREER Entre Ríos, Sandra Fontana, dijo al programa “Radio Sábado” de Radio Integración de Federal, que su postulación surgió del acuerdo mayoritario de la dirigencia peronista de la localidad, “que creen que puedo llegar a conducir los destinos de Sauce de Luna, y yo también estoy totalmente convencida de ello”, dijo; y agregó que es producto también de la confianza puesta por la Senadora Nancy Miranda en que el acuerdo era posible.

Fontana aseguró estar convencida que el peronismo logrará, después de más de 30 años de gobiernos radicales, hacerse de la administración municipal de esa localidad del Departamento Federal, y expuso que debido a la gravísima situación social “la gente reflexiona y está tomando conciencia de que nos tienen que dar la oportunidad para modificar algunas cuestiones”.

La precandidata de CREER Entre Ríos, Sandra Fontana, destacó como mayor preocupación de los habitantes de Sauce de Luna, la falta de trabajo. “Nosotros no tenemos ninguna fabrica, ninguna pyme, no hay mano de obra privada; todos somos empleados del estado”, explicó; al tiempo que reprocho que las administraciones radicales no haya trabajado para conseguir sumar a la localidad emprendimientos privados; “como lo consiguieron en C. Bernardi, que tiene un emprendimiento privado funcionando a la vera de la ruta, que dio trabajo a 70 familias”, y aseguró que “esa empresa tenía que estar en Sauce de Luna, pero como no le dieron el espacio no la tenemos”.

Fontana cuestionó que durante años no se haya gestionado viviendas para las tantas familias que las necesitan, “existiendo las posibilidades y teniendo los terrenos”.

La dirigente analizó que el radicalismo se ha mantenido por tantos años en el gobierno, “porque captan a muchas familias con los empleos municipales, y tienen recursos para trabajar en tiempos políticos y garle a la gente lo que no le dieron en cuatro años”; y sentenció “después ganan las elecciones y se olvidan de toda la gente, y volvemos a tener las mismas situaciones cuando nos volvemos e encontrar en otro periodo electoral”.

“El peronismo de la Lista 2 está unido y con mucha fuerza para ganar las elecciones. Es un gran desafío y la gran oportunidad de poder llegar ahora a la intendencia en Sauce de Luna”, concluyó Sandra Fontana. (Federal al Día)

