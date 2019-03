CREER ENTRE RÍOS: SANDRA FONTANA PRESENTÓ LOS PRE CANDIDATOS QUE LA ACOMPAÑARÁN EN LA LISTA 2

En una verdadera noche de Militancia Peronista, la lista oficial Nº 2 del “Frente Justicialista Creer Entre Ríos” Sauce de Luna, encabezada por la Pre Candidata a intendente Lic. Sandra Fontana junto a su compañero de fórmula Juan Domingo Martinez, presentó a los hombres y mujeres que la acompañarán en dicha lista. V

El acto llevado a cabo este viernes por la noche, en la sede partidaria reunió a simpatizantes y milantes de los distintos sectores del Peronismo que se han unido de cara a las próximas elecciones.

El acto contó con la compañía de la Senadora y candidata a un nuevo periodo Lic. Nancy Miranda, Rubén Boxler candidato a Diputado Provincial, el Intendente de la ciudad de Federal Gerardo Chapino, el vice intendente Ruben “Tuco” Wetzel, el presidente del Consejo Departamental del Partido Justicialista Eduardo “Toto” Lezcano, los directores de los Hospitales de Federal y Sauce de luna Dr. Sergio Duarte y Dr. Pedro Salguero, el Director departamental de Escuelas Prof. Santiago Krenz y demás funcionarios del departamento.

Sandra Fontana expresó el agradecimiento y destacó el apoyo de todos los sectores del Peronismo local, y reconoció la experiencia y militancia con la que cuenta cada uno de sus compañeros.

Habló de trabajar en el fortalecimiento municipal, que implica potenciar la capacidad administrativa y de gestión de todo el personal municipal en servicio del vecino. Lograr un Municipio participativo poniendo en funcionamiento mesas de trabajo en los distintos barrios . Contó además que está ultimando algunos detalles de su plataforma de gobierno que en pocos días dará a conocer públicamente a toda la sociedad.-

La Senadora Nancy Miranda en su elocución expresó que no hay nada imposible, y que Chapino y Ella son la prueba de eso, y que hasta que no se gane el Municipio Local seguiremos a la espera de que nos tengan en cuenta. Destacó que por primera vez han tenido la capacidad e inteligencia de unirse. Se refirió a las mujeres que son las que van mas de frente en algunas cuestiones, y no dudó en que Sandra será la próxima intendente que revierta las políticas de Cambiemos y que para eso cuenta con todo su apoyo y del Gobernador.

Por su parte Juan D. Martinez destacó que este armado es especial ya que cuenta con todos los sectores del Peronismo Saucelunense, fruto del diálogo y los consensos logrados no solo para el armado de la lista sino que también para la construcción futura de la gestión. Poniendo especial énfasis en priorizar los intereses de nuestros vecinos y los que menos tienen.

Rubén Boxler actual intendente de C. Bernardi y candidato a Pre Diputado Provincial, destacó la capacidad de gestión de Sandra, ya que como intendente de mi Pueblo y ella directora de la Escuela Secundaria lo he vivido muy de cerca expresó. Sería muy inteligente y productivo poner el Municipio de Sauce de Luna en sintonía con el Departamento y la Provincia, y para eso estamos nosotros junto a Nancy, Gerardo, y el mismo Bordet para ayudar en lo que sea necesario disparó Boxler.-

