BORDET-STRATTA EN C. BERNARDI

En el arco de acceso a la localidad, el presidente municipal José Rubén Boxler, y la candidata a la presidencia municipal de la localidad, Marina Cantero; junto a la Senadora Miranda y el presidente municipal de Federal, Chapino; recibieron al gobernador Bordet y la candidata a vice gobernadora Stratta. Desde allí se trasladaron hacia la Unidad Basica del PJ, donde luego de una conferencia de prensa, los candidatos dejaron un mensaje a la militancia. ESCUCHE A BORDET. VEA IMÁGENES Y VIDEOS.

Audio Bordet (C. Bernardi)-(Duración 04´04″)



“Es un gusto estar en C. Bernardi, acompañarla a nuestra candidata a intendente Marina Cantero, estar con un amigo como es José Rubén Boxler, que está muy cerca de convertirse en diputado provincial. Agradecerle a Nancy, nuestra senadora provincial, que será sin lugar a dudas cuatro años más, y a Laura, mi compañera de fórmula, que me acompaña para estar aquí, cara cara con los vecinos, acompañarla a Marina, y ratificar este compromiso de trabajo que tenemos, para gar las elecciones el 9 de junio, pero por sobre todas las cosas para trabajar en los cuatro años que vienen, como lo hemos hecho con Boxler, en lo que necesita C. Bernardi”.

Cuando se le consultó sobre los cuestionamientos cruzados que se hacen sobre la “propiedad de los recursos” de las obras que se realizan en la provincia, Bordet respondió “las obras son de la gente, por y para la gente, las gestionamos todas desde la provincia, como las de Federal, C. Bernardi y Sauce de Luna. Las paga el ciento por ciento la provincia, como en el caso de las 15 que estamos haciendo acá, porque la nación abandono la construcción de viviendas, y nosotros no podíamos dejar a las familias sin viviendas, y a trabajadores de la construcción sin ocupación. Para conocer la verdad hay que ir hasta unos pocos kilómetros, hasta la ruta 127, que eso si es de nación y la abandonaron, se fueron dejando a 40 trabajadores en la calle. Esa es la verdad, lo que pasa es que hay un gobierno nacional que miente sistemáticamente, pero aca la gente nos conoce, sabe quiénes somos, hemos venido a poner la cara en las buenas y en las malas. Las obras son de la gente, pero las gestionamos y la hicimos nosotros, con fondos provinciales, esa es la única verdad. Se para la 127, pero lo que a nosotros nos toca que es la ruta 22, los trabajos siguen, como en otros lugares de la provincia”, y concluyó”hay trabajo, hay gente trabajando, y acá con marina vamos a mejorar el acceso y vamos a hacer también pavimento en Bernardi, es tiempo que llegue, y en eso estaremos trabajando con Marina, es un compromiso que asumimos hoy aquí”. (Federal al Día)

