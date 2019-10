TERESA PARODI RECIBIÓ EL DOCTORADO HONORIS CAUSA DE LA UADER

En el salón suditorio Prof. Walter Heinze, de la Escuela de Música, Danza y Teatro Prof. Constancio Carminio, se realizó un encuentro con Teresa Parodi, donde la artista recibió el doctorado honoris causa del de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader).

También se desarrolló un panel sobre Política y Cultura y canciones compartidas.

El otorgamiento del título honorífico de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, fue impulsado por iniciativa de la Agrupación Estudiantil Ensamble, integrada por jóvenes como Joaquín Arijón que transitan carreras en la casa de altos estudios musicales.

Teresa Parodi se expresó acerca del llamado de los jóvenes de la Agrupación: ¨Trataron de acercarse a mí, me mandaron mensajes, me buscaron de mil formas, fue tan cariñoso, afectuoso y hermoso que casi me exigían, lo que sentí es que era convocada desde un lugar que no podía jamás decir que no y del que me sentí parte porque yo también fui alumna y militante, también tuve referentes que fueron muy importantes para mí, por eso entendía lo que les pasaba a ellos conmigo, porque a mí me pasaba con muchísima gente que admiré y sigo admirando. Fue casi un abrazo anticipado al que tuvimos hoy, tenemos una población joven que tiene claro el país que quiere y necesita vivir antes que nos quiten la oportunidad o que lo vacíen¨.

La actividad se desarrolló en un clima emotivo y varios asistentes llegaron a las lágrimas; también se vivieron espacios de crítica y reflexión en torno a los momentos adversos que transita la nación, con su impronta personal marcada por su militancia y un profundo compromiso político y social. Se trató de un homenaje institucional de la provincia Entre Ríos a la emblemática cantautora popular nacida en Corrientes.

El rector de la Uader, Aníbal Sattler, se mostró “honrado, alegre, profundamente emocionado de tener a la artista, orgulloso de los estudiantes, de la facultad por hacer la propuesta y presentación ante el Consejo Superior de la Universidad, orgulloso del pueblo, la cultura y la entrerrianía”.

Teresa Parodi artífice y militante de la cultura también dejó mensaje a los militantes, los estudiantes y a todos aquellos que siguen la actualidad del país: ¨Hay que luchar siempre por lo que se piensa, por lo que se siente, no entregar nunca las convicciones, hay muchos momentos difíciles, es muy hermoso cuando uno al final del día antes de poner la cabeza en la almohada siente que ha cumplido con lo que piensa, con lo que ha elegido, con lo que siente que es verdaderamente una convicción que no se puede rendir nunca; yo sigo siendo militante me honra mucho serlo milito un sueño, milito amor, militó la esperanza posible, milito un país con todos y todas incluidos, milito un futuro que ya está al alcance de nuestra mano y de verdad milito por la música de nuestro pueblo, porque el alma de nuestro pueblo está justamente en todo su quehacer cultural, a través de las artes es cómo un pueblo se expresa así mismo y la música es un lugar entrañable de la memoria afectiva de un pueblo¨

En el acto de premiación institucional participaron el rector de la Uader, Aníbal Sattler; María Gracia Benedetti, decana de la Facultad de Humanidades Artes y Ciencias Sociales y la reconocida Doctora Honoris Causa Teresa Parodi; además, se proyectó un video institucional.

También acompañaron la actividad Francisco Senegaglia, titular de la Sede Concordia de la FHAyCS, de la Uader; el diputado nacional Juan Manuel Huss y Blanca Osuna.

«Ha sido muy hermoso para mi estar con ustedes, este encuentro se ha convertido en algo inolvidable para mí», fueron las palabras finales de Teresa Parodi, antes de despedirse con una última canción compartida.

Panel debate

En el marco del reconocimiento a Teresa Parodi se realizó un panel debate en torno a las políticas públicas en materia de cultura, donde Parodi estuvo acompañada por Carolina Gaillard, secretaria de Turismo y Cultura; y Stefanía Cora, concejal de Paraná.

La panelistas realizaron un análisis actual de la situación de la gestión cultural, los artistas musicales, actores, realizadores audiovisuales, entre otros.

Carolina Gaillard describió el encuentro con Teresa Parodi como “una tarde de emociones”, agradeció la invitación al espacio realizada por la concejal de Paraná Stefanía Cora y destacó el trabajo articulado en forma permanente con la Universidad Autónoma de Entre Ríos y el compromiso de Aníbal Sattler con la cultura.

Gaillard hizo especial hincapié en la importancia de la decisión política en torno al impulso de políticas públicas culturales: ¨Ningún proyecto político que pretenda ser transformador puede dejar de tener como eje central lo cultural y la cultura no es supletoria, tenemos que trabajar para que nuestros dirigentes políticos lo tomen como algo central.

“Nuestro gobernador Gustavo Bordet ha definido que la cultura tenga un rol central en las políticas del gobierno provincial; aún en una situación económica crítica, se trata de generar oportunidades para nuestros artistas”, destacó.

Por4 su arte, Cora agradeció la presencia y acompañamiento a Teresa Parodi a quien definió como “un símbolo de todo lo que hemos podido construir como pueblo en estos años de democracia”. Además se refirió a la importancia de pensar realmente qué proyecto de país tiene real posibilidad de desarrollo en la cultura popular y destacó “la importancia de una discusión en torno a la soberanía y a las políticas públicas culturales en un país soberano independiente en términos económicos, donde quien tome las decisiones sea la política y no los organismos internacionales de crédito que ajustan donde se construye la identidad del pueblo la educación, la cultura y nuestra rica historia de salud pública”.

“Todo necesita pensarse en un proyecto de país colectivo, donde el estado esté presente construyendo cultura popular y dando espacios a esos artistas para que luego se construyan y reconstruyan las identidades de nuestro pueblo; no vamos a tener proyecto país de liberación si nuestros cantores y nuestros artistas populares no tienen lugar para expresar las raíces y la identidad de nuestro pueblo¨, agregó.

Teresa Parodi cerró el panel y en sus palabras reivindicó la memoria de los pueblos: ¨Los pueblos con memoria, en los tiempos difíciles se refugian en la cultura; qué fue pasando con nuestros pueblos en estos cuatro años de devastación que hemos vivido, a dónde fue el pueblo a buscarse a sí mismo, qué hizo y sostuvo contra viento y marea, sino los espacios culturales, que abrieron a granel, que costaron tanto sostener”.

En ese marco mencionó, “proyectos autogestivos como la Orquesta De Costa a Costa, los lugares alternativos, los teatros y los centros culturales que fuimos creando, que fuimos sosteniendo aunque subieran las tarifas de una manera alarmante, pero no se cerraron porque se defendieron con uñas y dientes, en una forma extraordinaria en toda la Argentina, porque los pueblos en realidad hacen su cultura, son su cultura, no pueden existir sin ella, nos mire o no nos mire el mercado, nos mire o no nos mire el estado, los pueblos recrean lo que han heredado, el legado que reciben y caminan hacia adelante desde ese lugar; por eso hoy hay generaciones para pensar el espacio de la música y la cantidad enorme de músicos que salen de las universidades públicas que tienen entre sus carreras el estudio de la música popular que enaltecen a nuestro pueblo¨.

Canciones compartidas

En el último tramo del homenaje institucional, llegó el momento de recibir el anochecer de la mano de canciones compartidas con la actuación de estudiantes de la escuela de Música Prof. Constancio Carminio y la Orquesta de De Costa a Costa.

El cierre estuvo a cargo de la flamante Doctora Honoris Causa Teresa Parodi, que deleitó a los presentes con su guitarra personal y un recorrido musical por su enorme cancionero, poblado de los personajes, situaciones y paisajes que marcaron su vida.

Entre las canciones interpretadas por Parodi se destacaron ¨Pueblera de Allá Ité¨ de Pocho Roch,¨Ulogia¨, de su autoría basada en su primera referente una mulata del barrio Cambacuá de Corrientes que tarareaba canciones mientras se dirigía a lavar al río.

Cerró su actuación con una presentación a pedido del público ¨No dejes de Cantar¨, acompañada por las palmas de los presentes. (Prensa Secretaría de Turismo y Cultura)

