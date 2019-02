LOS ARTISTAS ENTRERRIANOS EMOCIONARON AL PÚBLICO EN LA QUINTA LUNA DE COSQUÍN

La comitiva artística de Entre Ríos se presentó este miércoles en el segmento dedicado a las provincias en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín. Los artistas entrerrianos brillaron en el escenario mayor de la plaza Próspero Molina.

La delegación artística de Entre Ríos, integrada por actores, bailarines, músicos y cantantes elegidos especialmente para la ocasión, se llevó el aplauso entusiasmado del público, que acompañó la actuación con sapucays, coreando canciones, revoleando pañuelos, haciendo palmas y levantando carteles donde pudieron leerse nombres de localidades entrerrianas como Paraná, Larroque y San José.

“Entre Ríos brilló en este prestigioso festival y ello fue posible por la decisión del gobernador Gustavo Bordet de disponer de todos los recursos necesarios para poder llegar con nuestros artistas hasta este escenario Próspero Molina”, destacó el asesor Cultural de la provincia, Roberto Romani, quien, junto a la secretaria de Turismo y Cultura, Carolina Gaillard, encabezó la comitiva entrerriana.

En total, la delegación oficial estuvo conformada por 43 artistas, un coreógrafo y cuatro técnicos. Se trató de una puesta en escena de 20 minutos. La gestión, logística y producción de la presentación fue organizada por el gobierno provincial, a través de la Secretaría de Turismo y Cultura de la Provincia, con la participación de Direcciones de Cultura municipales de distintos departamentos.

A su turno, Carolina Gaillard se manifestó “orgullosa de nuestra delegación, que es muy representativa de nuestra tierra. Los entrerrianos tenemos un fuerte vínculo con los ríos que nos abrazan y atraviesan y eso fue lo que quisimos transmitir sobre el escenario con artistas de todos los rincones de nuestra tierra. Con el acompañamiento de nuestro gobernador Gustavo Bordet, hicimos el esfuerzo para que Entre Ríos esté presente una vez más sobre este escenario tan trascendental para la cultura latinoamericana”.

Al momento de intercambio de presentes con las autoridades locales, también subieron al escenario, junto a Gaillard, el intendente de Federal, Gerardo Chapino; y el viceintendente de esa ciudad, Rubén Wetzel; el asesor Cultural Itinerante del Gobierno de Entre Ríos, Roberto Romani, y el subsecretario de Cultura de la provincia, Germán Andrés Gómez. Luego de la actuación y de felicitar a la delegación, las autoridades recorrieron el stand institucional de la provincia ubicado en el predio para promocionar los diferentes atractivos turísticos y culturales entrerrianos. En ese marco, dialogaron con numerosos visitantes sobre distintos aspectos de la provincia, entre ellos de las bondades de los jóvenes vinos entrerrianos.

De camarines al escenario

Al arribo, y luego de acreditarse para el ingreso al predio del Festival, la delegación de artistas se dirigió a los camarines para aprontar los instrumentos, la utilería y los trajes. Allí, algunos se dispusieron a concentrarse solitariamente, y otros -entre mate y mate- repasaban los últimos movimientos. Los músicos acomodaron y dispusieron sus instrumentos con sus correspondientes partituras y anotaciones.

En un momento de la tarde la delegación se subió al escenario para realizar la prueba de sonido, los ajustes técnicos y el repaso de los últimos detalles del despliegue escénico. Más entrada la nochecita y cuando ya la hora de la presentación se aproximaba, comenzó el proceso de los maquillajes y trajes entre las y los bailarines. Antes de salir al escenario, y en un momento muy conmovedor, hicieron una gran ronda para desearse mutuamente buenos augurios y recordarse que siempre se trata de dar lo mejor y de disfrutar de la función.

Pasadas las 23 horas y transmitido en vivo para una multitud de medios de comunicación del país, la puesta en escena de los artistas entrerrianos comenzó con “Facilón de adivinar” de Juan Carlos Alsina; “De la costa” de Víctor Velázquez; “La canción del jornalero” de Jorge Méndez; y “Feliciano orilla” de Ambrosio Miño y Ernesto Montiel en un segmento dedicado exclusivamente a la Selva de Montiel, con unas glosas recitadas por Facundo Díaz.

También se interpretaron “Puestero y Cazador” de Néstor Cuestas y Mario Temporetti, y Cruzando el Arroyo Malo de Aldo Muñoz y Carlos Santamaría. Como broche final de la actuación “El carretel” de Abelardo Dimotta, hizo emocionar a todos los espectadores, culminando en fervoroso aplauso.

Mención especial merece el clima de camaradería y entusiasmo que se vivió entre la comitiva desde su salida de la capital entrerriana, hasta llegar a la ciudad de Cosquín. Muchos de los artistas realizaban su primera visita al escenario mayor del folklore. Momentos que fueron vividos con gran emoción.

El joven artista federaense, Facundo Díaz, señaló que “el norte de Entre Ríos muchas veces parece que no figura dentro del mapa. Por eso me pone muy feliz integrar esta delegación provincial, ya que esta experiencia me enriquece en este intercambio de danza, estética, canto, poesía”. El poema que Facundo recitó sobre el escenario aborda la problemática del desmonte tan presente en nuestra sociedad”, remarcó Díaz.

Finalmente, expresó su alegría y felicidad de estar en Cosquín representando a “su gente”.

Lidia Castellano, de un poco más al norte, de San José de Feliciano, hizo su primera experiencia bailando sobre las tablas del Próspero Molina. “Es emocionante, lo ves en la tele todos los días, y vivirlo acá es otra sensación, otra adrenalina. Además de tener que coordinar con los músicos, nos acoplamos con otro ballet de Federal y al principio fue complicado porque teníamos distintos estilos, pero la convivencia fue muy buena y salió todo bien. Todas las piezas musicales nos motivan, porque además de aprender a bailar nosotros aprendemos sobre la historia y los orígenes de cada una, así que bailamos con mucho sentimiento”, subrayó la joven.

Una compañera de Lidia, Vanesa, ya tenía experiencia actuando en Cosquín, pero destacó que “este fue un momento especial, porque convivimos con personas que nos conocemos hace mucho y logramos algo hermoso, mostrando lo que es Entre Ríos y lo que somos nosotros”. Respecto al repertorio mencionó que todos los temas “tienen lo suyo, pero lo más lindo fue El carretel, al final, cuando bailamos todos y participan todos los músicos”.

Martín Aquilini, uno de los músicos de la delegación, contó su experiencia, definiendo que “fue tremendo desde el minuto uno. Así lo vivencié y creo que todos y todas lo disfrutamos desde el primer encuentro. Algunos nos habíamos escuchado pero no nos conocíamos personalmente. Es un placer compartir con cada uno y aquí con la gente en la plaza, que nos escuchó muy atenta y luego se paró para aplaudir nos. Recibimos todo este cariño y afecto”. También para Aquilini fue la primera vez en Cosquín y mencionó que “se carga con la memoria, con todo lo que significa este espacio y es un honor poder representar a nuestra provincia. Además recibimos mensajes de felicitaciones y mucha gente muy contenta con la propuesta estética y el repertorio. Eso nos pone muy contentos. Le pusimos mucho corazón, trabajo y entrega”, concluyó el músico. Al igual que Vanesa, El carretel fue el tema musical que más lo emocionó y que él cree “generó desde el principio una energía especial en el grupo”.

Diferentes generaciones y estilos, para mostrar la diversidad entrerriana

El repertorio, al igual que las voces y los instrumentistas, reflejó con maestría la diversidad de propuestas y lugares, así como el presente de la tradición provincial. Con arreglos musicales hechos especialmente para el ensamble que se conformó.

A través de las canciones, los audiovisuales, la danza y el despliegue teatral, fueron apareciendo en escena Francisco “Pancho” Ramírez, el supremo entrerriano; el río y sus pescadores, los cultivos y los jornaleros, la flora y la fauna autóctona y hasta un grito en defensa de la naturaleza. Voces femeninas y masculinas, de diferentes generaciones que provenían desde distintos rincones de la provincia, en conjunción con un ensamble de artistas que dieron vida a los sones de guitarristas, acordeones e instrumentos de percusión, hicieron fluir chamarritas, chamamés y rasguidos dobles. La confluencia musical, de arte escénico y visual lograda sobre el escenario fue digna de destacar y celebrada en la platea.

Listado completo de los artistas de la comitiva

Sclavi, Camilo Axel Rodrigo (Bailarín)

Acevedo, Lisandro Javier (Bailarín)

Rodríguez, Ricardo Noel (Bailarín)

Dutra, Dante Leonel (Bailarín)

Castellano, Clidia Elizabeth (Bailarina)

Paredes, Yamila Soledad (Bailarina)

Arrieta, Julieta Antonia (Bailarina)

Luna, Vanesa Natalí (Bailarina)

Pérez, Ramón Alberto (Bailarín)

Curzio, Federico (Bailarín)

Teruzzi, Juan Ramón Ezequiel (Bailarín)

Inzaurralde, Alejandra Daiana Elizabeth (Bailarina)

Inzaurralde, Enzo Hernán Emanuel (Bailarín)

Chávez, Aguirre Jorge Agustín (Bailarín)

Díaz Bilat, Sofía Agostina (Bailarina)

Burns, Jennifer Isabel (Bailarina)

Paredes, Daniela María Agustina (Bailarina)

Gómez, Karen Daiana Lorena (Bailarina)

Gómez Piacenza, Juan Nahuel (Bailarín)

Barral, Federica (Bailarina)

Valdez, Mario Osvaldo (Bailarín)

Bonomi, María Antonella (Bailarina)

Duarte, Sebastian Ezequiel (Bailarín)

Cena, Daiana Gabriela (Bailarina)

Ziem, Esteban Joaquín (Bailarín)

Barneche, Flavia Carolina (Bailarina)

Vargas, Elbio Orlando (Coreógrafo)

Martínez Bader, Chela (Flauta Traversa)

Mena, Hugo Javier (Guitarra)

Aquilini, Martín Fabián (Percusión)

Reynoso, Gustavo Nicolás (Bandoneón)

Cardoso, Sergio (Piano)

Campodonico, Mariela Alejandra (Acordeón)

Trzuskot, Diego Mauricio (Guitarra)

Bilat, Juan Manuel (Acordeón)

Silvestri, Luis “Pajarito” (Bandoneón)

Romero Muñoz, Marcelo Aldo Javier (Acordeón)

Cardoso, Walter Ariel (Contabajo/Bajo)

Spiazzi, Hugo Horacio (Voz)

Lemes, Damián (Voz)

Díaz, Facundo Antonio (Voz)

Cuevas, María Estela (Voz)

Suárez, Mario Rubén (Voz)

Rivarola, María Vanina (Voz)

Pereyra, Marcos Fabricio (Guitarra y voz)

Romani, Roberto (Glosista)

Díaz, Facundo (Voz y poesía)

Arevalo, Conrado (Realizador Audiovisual)

Fernandez, Lucio (Iluminador)

Gastaldi,Maximiliano (Sonidista)

Castaño, José Sebastián (Asistente Técnico)

Flores, Iván Agustín (Utilero)

Jauregui, Eliana Elizabeth (Utilera)

Sánchez, Débora Yanina (Maquilladora)

