LA CONCEJAL SILVINA PARELLA HIZO ALUSIÓN AL VIOLENTO SUCESO EN EL QUE ESTUVO INVOLUCRADO UN FAMILIAR

Se refirió específicamente al grave suceso acontecido días pasados en una de las bocas de atención al público de la empresa Entre Ríos Servicios, donde los delincuentes agredieron físicamente a la empleada del lugar, para exigirle la clave numérica que permitiera el acceso al lugar donde estaba guardado el dinero de la recaudación. Parella dijo “que pasa con quienes deben protegernos, porque estos reconocidos delincuentes no son detenidos, porque aún no están presos”, y agregó “la comunidad está deseosa de saber quiénes son los responsables que estos mafiosos y delincuentes sigan con sus fechorías, y que cada día van por más, total no pasa nada. Es la Jefatura Departamental de Policía, es la Fiscalía, son los jueces, porque son están las instituciones que quedan expuestas ante estas situaciones”. ESCUCHE Y VEA LA EXPOSICIÓN DE LA EDIL.

