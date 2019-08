BAJARÁN LAS TEMPERATURAS: SE TERMINA EL VERANITO: AVANZA UN FRENTE FRÍO QUE PODRÍA GENERAR TORMENTAS

Un frente frío está avanzando sobre el centro de Argentina, provocando un marcado descenso de temperatura. Advierten que su interacción con el calor y la humedad reinantes puede generar tormentas.



Un frente frío está avanzando sobre el centro de Argentina donde hay condiciones muy cálidas y húmedas. La interacción de todos estos factores puede dar lugar a la formación de tormentas.

Las tormentas aisladas ya afectan al este de La Pampa y la provincia de Buenos Aires. A partir de esta tarde y las primeras horas del viernes se prevé que el fenómeno comience a generarse sobre el litoral argentino, alcanzando a Entre Ríos.

Ese aire frío en combinación con la masa de aire cálida y húmeda estará favoreciendo al desarrollo de algunas tormentas y chaparrones, afectando a la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe y áreas de Entre Ríos.

La tormenta de Santa Rosa

El 30 de agosto es el día de Santa Rosa de Lima, y, según el dicho popular, alrededor de esta fecha ocurre una tormenta intensa . Pero ese «alrededor» no está fijo, y según la conveniencia del creyente, puede ser una tormenta que ocurre unos 3 o 4 días alrededor del 30 de agosto o unos 15 días antes y después de esa fecha. Lo cierto es que como este límite no está del todo claro, cualquier tormenta entre agosto y septiembre podría ser «la de Santa Rosa».

Por definición, para que sea tormenta tiene que haber actividad eléctrica. Es poco probable encontrar tormentas en la Patagonia, ya que las condiciones para que esto suceda no suelen darse. Tampoco es probable tener tormentas en las provincias del noroeste debido a que es la estación seca y la escasa humedad no permite el desarrollo del fenómeno.

El Servicio meteorológico Nacional toma para el análisis los datos del Observatorio Central Buenos Aires, que posee una base de datos de más de 100 años y se encuentra dentro de la región de nuestro país en la que no son atípicas las tormentas. Consideremos los datos del 25 de agosto al 4 de septiembre desde 1906 hasta 2018 y contabilizemos, para cada año, la cantidad de días consecutivos con tormentas y la lluvia acumulada.

El resultado del análisis muestra que, en los 113 años de registro, en 63 oportunidades (56% de los casos) se produjeron tormentas en esas fechas, aunque no siempre estuvieron asociadas a precipitaciones intensas o abundantes. Solo en 14 oportunidades (12%) las precipitaciones superaron los 50 mm. La tormenta de Santa Rosa no deja de ser un mito popular, pero no se puede negar que se presenta bastante seguido, es especial si analizamos los registros más recientes: desde 2008 hasta 2018, el único año que no hubo tormenta de Santa Rosa fue el 2013.

