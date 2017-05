LEY DE COMUNAS: Los puntos clave de un debate postergado

La iniciativa que pidió discutir Bordet viene a saldar un vacío normativo. Un cuarto de los entrerrianos viven en estas localidades.

El gobernador Gustavo Bordet anunció este martes que el Poder Ejecutivo enviará pronto a la Legislatura un proyecto para discutir la Ley de Comunas, saldando de este modo un vacío normativo al respecto y cumpliendo por lo dictado en la Constitución de 2008.

Una iniciativa al respecto había obtenido media sanción en la conformación anterior de ambas cámaras, pero fue revisada por Bordet y el ministro de Gobierno, Mauro Urribarri, que dispusieron redactar un nuevo proyecto “que se adecúe al estado de la provincia y a la calidad de las Juntas de Gobierno”. Así lo aseguró en diálogo con 9 Ahora el director de Juntas de Gobierno de la Provincia, Mauro Díaz Chávez, quien dio algunas precisiones al respecto.

LOS PUNTOS DEL DEBATE

-Las Juntas de Gobierno son aquellas localidades que tienen entre 200 y 1.500 habitantes, y están dividas en cuatro categorías según la cantidad de ciudadanos.

-Con la sanción de esta ley las Juntas de Gobierno pasarán a ser Comunas, cumpliendo el mandato de la Constitución Provincial de 2008.

-Lo que prevé la norma es que estas localidades sean partícipes de la coparticipación nacional y provincial en un 1%. “Nosotros planteamos la coexistencia de la ley, un pase a comunas progresivo”, aseguró al respecto Díaz Chávez, apuntando el costo para la provincia que traerá aparejada la sanción de una nueva normativa.

-Con la Ley de Comunas este tipo de poblaciones podrán empezar a cobrar tributos y tasas. “Hoy no están facultadas para hacerlo. Si una empresa se instala en una Junta de Gobierno no paga impuestos, porque la ley no lo permite. También podrán cobrar la recolección de residuos, el agua, el alumbrado público y demás”, precisó el director de Juntas de Gobierno.

-En Entre Ríos existen 196 Juntas de Gobierno en todo el territorio provincial. Estas localidades en su conjunto tienen una población cercana a los 300.000 habitantes, que representan casi un cuarto la población entrerriana total.

-La mayor cantidad de Juntas pertenecen a la primera categoría. “Debido a la cantidad de loteos que tenemos en la provincia, se ha incrementado muchísimo la cantidad de habitantes de las Juntas de Gobierno, sobre todo aquellas más cercanas a las ciudades grandes”, señaló Díaz Chávez.