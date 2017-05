EL MENSAJE DE CFK POR EL DÍA DEL TRABAJADOR: “Nada para festejar, pero sí mucho para entender y comprender”

La ex presidenta Cristina Kichner publicó un saludo a los trabajadores y compartió un video con un discurso suyo de diciembre de 2014 en el que advierte sobre la intención de “restaurar un orden conservador”.

“No tengan miedo, porque ustedes son el legado más importante. Algunos creen que puedo constituir alguna amenaza para el futuro o para algunos. No, que no se equivoquen”, anticipó CFK en su discurso en la Plaza de Mayo en 2014 por el Día de los Derechos Humanos y la Democracia. Ese video eligió hoy para acompañar su saludo por el Día del Trabajador, en medio del deterioro laboral producto de las políticas del gobierno de Mauricio Macri.

La ex mandataria sostuvo que hoy no hay “nada para festejar“ pero sí “mucho para entender y sobre todo comprender”.

Luego compartió un fragmento de su discurso del 13 de diciembre de 2014: “Si traicionan las banderas, si vuelven a querer restaurar un orden conservador, no voy a ser yo el problema. El problema van a ser ustedes porque crecieron en un país distinto. Se equivocan, no voy a ser yo el problema, el problema van a ser los millones de trabajadores que consiguieron trabajo, el problema van a ser los millones de jóvenes que por primera vez tuvieron un empleo, una computadora o pudieron ir a la universidad a pocas cuadras de su casa. El problema van a ser millones de jubilados incorporados a sus derechos y que dos veces al año le reajustan sus jubilaciones. El problema van a ser los miles de científicos y científicas que por primera vez sienten que la patria, que su país los tiene en cuenta y les da los instrumentos y los elementos para llevar a cabo sus ilusiones, sus estudios y devolverle al país lo que el país le ha dado a ellos a través de la universidad nacional, pública y gratuita”.

“El problema, el problema no voy a ser yo, van a ser, inclusive, algunos de los que hoy no me quieren y que no se dan cuenta que lo que se logró no fue solamente por mérito del trabajo, sino porque hay un proyecto de país que incluye, que dignifica, que moviliza y que permite progresar en la vida cotidiana”, concluye el discurso. (minutouno)