EL EMPRESARIO QUE SACUDE A CÓRDOBA CON SU CARTA: “Voté a Macri y hoy me estoy fundiendo”

Su nombre es Elías, y es el chapista más conocido de la provincia. “Yo le creí al presidente todo lo que dijo en la campaña y no está cumpliendo”, afirmó.

Se llama Elías, es chapista y tiene 22 empleados. Es el más conocido de la provincia de Córdoba en su oficio. Admite haber votado a Mauricio Macri, pero asegura que está arrepentido, porque la actual política económica lo está fundiendo.

“Salí tan amargado de mi trabajo que me puse a escribir”, comentó el mecánico a Canal 12 de Córdoba, en referencia a la carta que le envió al Presidente. “Yo lo vote a Macri, y se lo puse en la carta. No voté al kirchnerismo porque pensaba que estaba equivocando el rumbo, hoy me estoy fundiendo”, agregó angustiado.

El hombre contó cuáles son las medidas que más lo perjudican: el tarifazo en los servicios y los costos laborales hacen que su negocio se esté viniendo abajo, como tantas miles de pymes. Aclaró que el taller que administra tiene mucho trabajo, ya que “la gente anda tan nerviosa que choca más”, y esto se traduce en más clientes. Pero aún así, no logra salir adelante y su negocio de tantos años se derrumba sin que pueda evitarlo.

De acuerdo a lo que manifestó en la nota, en la misma cuadra donde funciona su taller hay otras seis Pymes en las mismas condiciones.

“Yo le creí al presidente todo lo que dijo en la campaña y no está cumpliendo. No se está acordando que nosotros somos más que una Fiat, una Toyota o la Renault, porque ellos tiene miles de empleados, pero nosotros somos miles multiplicado 20 o 30 veces. Las empresas chicas y medianas damos más trabajo que las grandes industrias y somos lejos las más perjudicados”, finalizó Elías. (infonews.com)