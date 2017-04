COINCIDENCIAS DE LOS CONCEJALES DEL PJ Y CAMBIEMOS: Los ediles Gatti y Parella se refirieron al conflicto docente y a la trágica muerte de Micaela García

Respeto al conflicto que la docencia enfrenta con las autoridades nacionales y provinciales; la Concejal del PJ, Carina Gatti, manifestó en nombre de su bloque el apoyo a los reclamos de los docentes entrerrianos, “acciones que exigen la inmediata presentación de una propuesta superadora y acorde a los niveles inflacionarios de nuestro país, al igual que los días descontados por huelga; medida que pretende un disciplinamiento, desconociendo que la huelga es un derecho constitucional de los trabajadores”.

Audio Gatti-Parella (sobre conflicto docente)

Audio Gatti-Parella (sobre crimen Micaela Garcia)

En otro tramo dijo “volvemos a exigir al estado nacional la apertura de la paritaria nacional, que se garantice el cumplimiento de la Ley de Educación Nacional, la continuidad de los programas nacionales, socioeducativos, las orquestas infanto-juveniles, el Conectar-Igualdad, entre otras políticas educativas”,

“Asimismo, queremos efectuar nuestro repudio ante la represión de los docentes nucleados en CETERA, que durante la tarde del pasado domingo 9 de abril pretendían manifestarse pacíficamente, instalando una escuela pública itinerante frente al Congreso de la Nación”, dijo Gatti, y agregó “nos preocupa la criminalización de la protesta social y la represión como practica y política de estado que el gobierno nacional viene impulsando con más fuerza desde el discurso y la acción en los últimos días”.

Sobre la misma cuestión, también se manifestó al concejal del PRO-Radicalismo, Silvina Parella; quien rechazó también los actos de violencia, y apuntó al ámbito local, donde aseguró que “los docentes de Federal sufrimos también actos de violencia”.

Parella trasmitió la molestia docente por la presencia policial frente al edificio de la Dirección Departamental de Escuelas, en oportunidad en que unos 20 docentes marcharan para presentar un petitorio ante las autoridades educativas.

“Creo que era innecesaria la presencia de tanto personal policial; una presencia desagradable, intimidatoria, que no nos merecemos los decentes”, expuso. “Otra situación de violencia la sufrimos cada trabajador de la educación, cuando encontramos saqueadas nuestras cuentas, porque nos robaron dineros de nuestros bolsillos. El estado provincial se tomó el atrevimiento de tocar el salario docente, ganado dignamente por cada trabajador de la educación”, concluyó Parella.

Tanto Gatti, como Parella, también se refirieron a la trágica muerte de Micaela García. La primera, en nombre del Bloque del PJ, reclamó el juicio político para el Juez Carlos Alfredo Rossi, quien dejó en libertad al homicida Esteban Werner, cuando solo había cumplido un tercio de su condena por dos casos de violaciones ocurridos anteriormente.

Parella expuso que en la Argentina cada 30 horas se asesina a una mujer, “o pero aun en 2016, una muerte cada 24 horas, y solo por su condición de mujer”.

“Las penas por delitos sexuales deben ser de cumplimiento efectivo, por lo que aseveramos que es necesario modificar las leyes y evitar que los jueces se sigan equivocando; porque cada error es una violación, y cada violación es una muerte. No puede haber libertades condicionales, porque la muerte no es condicional”. Parella concluyó “desde nuestro lugar, y en representación de todas las mujeres federalenses adherimos al pedido de justicia a nivel nacional, y en particular a nivel provincial, porque en Entre Ríos hay muchos femicidios aun sin resolver. Exhortamos a nuestros legisladores a intervenir critica y constructivamente en este proceso, en este debate que se debe dar para el estudio, la evaluación y la modificación de la norma jurídica en la República Argentina”. (Federal al Día)