HABRÁ UNA NUEVA REUNIÓN LA SEMANA QUE VIENE: El gobierno suspende los descuentos por días de paro y devolverá las inasistencias

En el marco del pacto social convocado por el gobernador Gustavo Bordet, se concretó este lunes la convocatoria al diálogo entre los gremios docentes y la provincia. Ante la presencia del Frente Sindical Docente, del ministro de Economía, Hugo Ballay y del presidente del Consejo General de Educación, José Luis Panozzo, informaron que se suspende la aplicación de la resolución 2.566 del CGE, y que se devolverán los días de inasistencia. Además no se descontarán días de paro de abril.

También la provincia se comprometió a ofrecer una nueva propuesta salarial superadora del 18 por ciento, la cual será comunicada y analizada junto a los sindicatos docentes en una próxima reunión “atento al fallo judicial que hasta el momento impone al gobierno nacional la convocatoria a paritarias nacionales”, explicó Ballay.

“Independientemente de lo que ocurra con el gobierno nacional, nosotros alcanzaríamos una propuesta superadora a este 18 por ciento. Esto dentro de la responsabilidad con la que tenemos que asumir este tema. No podíamos hacer hoy una oferta supeditada a un fallo judicial que además ha sido apelado”, recordó el ministro de Economía.

Del encuentro con Ballay y Panozzo participaron el secretario General de Agmer, Fabián Peccín, el secretario General de Sadop, Sergio Pesoa, la secretaria General de UDA, Mirta Raya, y el secretario adjunto de Amet, Carlos Varela, además de miembros de las respectivas comisiones directivas.

Tanto los gremios docentes como los funcionarios provinciales coincidieron en repudiar la represión sufrida por docentes enrolados en la Ctera, en la noche del domingo, en la Plaza de los Dos Congresos, cuando intentaban instalar la Escuela Pública Itinerante. En ese sentido, destacaron la convocatoria al diálogo que realizó la administración del gobernador Gustavo Bordet, y que tendrá un próximo encuentro el martes 18 a las 18 horas.

“Dentro de los temas tratados, comprometimos que en la liquidación correspondiente al mes de abril no vamos a aplicar la resolución del CGE (2.566), que establece que la liquidación se haga a partir de la carga de la información de si el docente hizo paro o no. Es decir, nos comprometimos con los gremios que durante el mes de abril no se va a realizar ningún descuento por los paros. Estos descuentos quedan en suspenso. Vamos a liquidar la totalidad de los días”, detalló el ministro

“También recibimos de los gremios el reclamo respecto a los cinco días descontados en el mes de marzo”, indicó Ballay y subrayó que durante este lunes se hizo “una primera liquidación complementaria donde se va a modificar la liquidación inicial y el próximo miércoles, aproximadamente 14 mil docentes van a estar percibiendo esa diferencia”.

En este punto, el titular de la cartera de Economía, insistió “que esto no es una diferencia por error de liquidación, ni está privatizado el sistema de liquidación como alguno lo quiso imponer, ni existe ninguna empresa, ni se hace fuera de la Casa de Gobierno. Lo que cambió es que las liquidaciones de los docentes se hacen en la dirección de liquidaciones dependiente del ministerio de Economía, donde se liquidan los salarios de toda la administración pública en general”.

Asimismo, respecto a la propuesta de aumento salarial, y “atento al fallo judicial que impone, hasta el momento, al gobierno nacional la convocatoria a paritarias nacionales, una próxima reunión para el martes que viene a las 18 horas donde independientemente con lo que ocurra con el gobierno nacional nosotros alcanzaríamos una propuesta superadora a este 18 por ciento”.

Esta propuesta se enmarca “dentro de la responsabilidad con la que tenemos que asumir este tema”, puntualizó Ballay y destacó que “no podíamos hacer hoy una oferta supeditado a un fallo judicial que además ha sido apelado. Creo que los gremios lo entendieron, porque es un tema muy delicado”. Para el ministro, es preferible “demorarnos cuatro o cinco días más si logramos obtener una buena propuesta y el acuerdo con los gremios. Creo que eso es lo más importante”.

Durante la reunión también se acordó la conformación de una mesa de trabajo técnica entre funcionarios de la provincia y representantes de los gremios para evaluar el sistema de liquidaciones y realizar mejoras. (dgip)