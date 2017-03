“DIVA AVINAGRADA”: Clarín sigue enojado y culpa a Mirtha Legrand por el traspié de Macri

El editor general adjunto del diario, Ricardo Roa, publicó una columna donde cuestiona una presunta “sobreactuación” de la diva en contra del madatario.

La imagen y la voz de Mauricio Macri ignorando cuánto es la jubilación mínima en el país que preside fue muy fuerte y quedó flotando en el aire. La pregunta de Mirtha Legrand no se puede considerar “punzante”, en absoluto. Además, lejos de insistir, la conductora cambió rápidamente de tema hacia la edad de inimputabilidad de los menores.

Sin embargo, el diario Clarín no le perdonó a la diva ni siquiera haber formulado esa simple pregunta, y le echa la culpa del grosero error del mandatario. Según Ricardo Roa, editor general adjunto del diario, cargó hoy contra Legrand: “El mensaje que más llega es que Macri no sabe cuánto gana un jubilado. Sería necesario que el Presidente lo supiera. En su catarata de pesimismo, Mirtha hasta revivió al comisario Fino Palacios. No queda claro el porqué”.

En otra parte de su columna, Roa afirma: “A veces no contestar es la única manera de conservar la calma. Macri responde enojado y a menudo a la defensiva, mientras su mujer interviene desde el afecto para respaldarlo y Mirtha, avinagrada, no encuentra contradictorio leer chivos y publicidades desde la misma quinta presidencial”.

Finalmente, y luego de reservarse unos cuantos párrafos para criticar a la omnipresente Cristina Kirchner, a quien llama Agatha Kirchner, el editor general adjunto de Clarín vuelve contra la conductora de los almuerzos y cenas de Canal 13: “Lo que deliberada o distraídamente se busca imponer y algo o bastante se va consiguiendo es que poco cambió. Si antes no estaba bien y ahora tampoco, mejor abandonar las sobreactuaciones”. (ámbito.com)