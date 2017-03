TRAS LAS DENUNCIAS PUBLICADAS: El S.U.T.S.E.R. hace pública su respuesta

La Secretaria General del Sindicato Único de Trabajadores de la Salud de Entre Ríos, Fabiana Arquiel, transmitió a FEDERAL AL DÍA un comunicado de prensa, en el que se responde a los dichos “falsos” del Diputado Provincial Alejandro Bahler. LEA QUE DICE EL TEXTO SINDICAL.

Comunicado de S.U.T.S.E.R.:

Ante declaraciones irresponsables y mendaces e indignas efectuadas por el diputado provincial Alejandro Bahler, la Comisión Directiva del SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA SALUD DE ENTRE RÍOS, se hace un deber comunicar a los medios de prensa y a la opinión pública que los dichos del legislador son absolutamente falsos y se enmarcan en una clara campaña de desprestigio hacia nuestra entidad gremial, única representativa de los trabajadores de la salud de Entre Ríos, campaña que tiene claros responsables, entre ellos el Ministro de Salud de la provincia. El SUTSER ha obtenido autorización judicial para efectuar la retención de las cuotas de afiliación, tiene su comisión directiva avalada por el Ministerio de Trabajo en funciones, sus Estatutos aprobados, habiendo elegido delegados en la mayor parte del territorio provincial, estando asimismo afiliado a la FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA. Entre sus múltiples actividades destacamos la entrega de una heladera para los compañeros del Hospital San José de Feliciano junto al Club de Leones, Organización de actualización y capacitación en servicio de Ventilación Mecánica en el Hospital Masvernat de la ciudad de Concordia, Organización y dictado a cargo de profesionales del 1º taller de Psicología social y colectiva para los compañeros enfermeros del Hospital Felipe Heras de la ciudad de Concordia, Gestión ante el Consejo General de Educación de la Profesionalización de los más de 800 compañeros Auxiliares de enfermería de la provincia, para que le pongan título a su profesión, el cual fue aprobado el día 1ro de julio por resolución Nº 2360/15, Capacitación en “Reanimación Cardiopulmonar y traslado de pacientes” para los compañeros del Hospital “María Eva Duarte de Perón” de General Campos, Respaldo a nuestros afiliados Enfermeros y otros profesionales en forma gratuita con el Seguro de Mala Praxis, Gestión y entrega de una centrífuga para el Hospital Fidanza de Diamante, ya que las que tenían no funcionaba y las condiciones laborales para los compañeros eran preocupantes, 1 º Taller y Capacitación en la ciudad de Federal, “Cuidando al que Cuida” destinado al personal del Hospital Justo José de Urquiza y Hospital Colonia Dr. Raúl Caminos, entrega de “Kit de Ayuda Escolar” para los hijos de nuestros afiliados que cursan el preescolar, primaria, secundaria y también la universidad, entrega de ajuares, también obsequios para cumpleaños de 15 y casamientos de nuestros afiliados, Gestionamos el arreglo de la caldera del Hospital 9 de julio de la ciudad de La Paz ante el ex Ministro de salud de la provincia Dr. Ángel Giano. Capacitación previa a la inauguración del shockroom en el Hospital San José de la ciudad de Federación. Se han realizado gestiones ante la Jefatura Departamental de la Policía, por los diversos hechos de inseguridad que existen en el Hospital San Martin de Paraná, entre numerosas actividades y gestiones, que demuestra un inclaudicable compromiso con los trabajadores de la salud. Deberá el legislador dar cuenta de sus actos y de sus dichos, ante infames afirmaciones acerca de que en un allanamiento realizado en nuestra entidad gremial,Todo habría adquirido esta enorme dimensión a partir de un robo producido en la capital de la provincia, sin trepidar en ensuciarbuen nombre y honor de quienes estamos al frente del Sindicato. El legislador demuestra una actitud irrespetuosa, agresiva y agraviante que en modo alguno toleraremos y accionaremos judicialmente en su contra, esperando no se ampare en sus “fueros” para eludir la investigación judicial. La sociedad entrerriana está presa de personajes de esta catadura, mentirosos y difamadores que no tienen escrúpulos en decir lo que se les viene en gana. REPUDIAMOS en todas sus partes las declaraciones del Diputado BAHLER, que poco favor le hace a la Legislatura de Entre Ríos, y le hemos EXIGIDO UNA INMEDIATA RETRACTACIÓN PÚBLICA ante las falacias y las difamaciones. Esperemos tenga la hombría de bien para contestar.

DADO EN PARANÁ, ENTRE RÍOS, A LOS VEINTE DÍAS DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE,

FABIANA ARQUIEL

SECRETARIA GENERAL S.U.T.S.E.R.

(Federal al Día)