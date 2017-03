CONSCRIPTO BERNARDI: José Rubén Boxler inauguró con su mensaje el periodo de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante

El pasado 9 de marzo, el Presidente Municipal de Conscripto Bernardi MMO José Rubén Boxler dejo inauguradas la Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Conscripto Bernardi. A lo largo del discurso hizo un repaso por lo realizado durante el año 2016, donde detallo la ejecución de distintas obras y gestiones tanto a nivel provincial como nacional y enumeró las gestiones iniciadas y de las cuales espera resultados en el presente año.

Según el informe enviado a FEDERAL AL DÍA, como logro muy importante del año pasado el Intendente Boxler manifestó su alegría al haberse concretado el tan anhelado Cajero Automático por parte del BERSA. Agradeció a todos los que hicieran posible, esta importante concreción que redundará en calidad de atención a los usuarios del sistema, que anteriormente debían viajar a Federal para percibir sus haberes o beneficios. Dijo además que al cobrar o percibir los ingresos en la localidad, redundará en una gran mejoría de la economía local quedando los recursos en los comercios y emprendimientos locales.

En otro párrafo de su discurso hizo mención a la situación económica manifestando “En lo que respecta a lo económico y ante la devaluación de la moneda nacional se incrementaron notoriamente los índices inflacionarios, lo que produjo caída en el consumo, que significó un estancamiento de las partidas por coparticipación de impuestos y por lo cual hubo que continuar con esta forma de administrar que me caracteriza, sin endeudamientos y cuidando los ingresos para poder llegar a un fin de año con una administración ordenada, equilibrada y sin sobresaltos, con saldos favorables en todas las cuentas del Municipio. Eso permitió que el último día hábil de cada mes los empleados de Planta permanente, contratados, funcionarios, profesionales y personal subvencionado, perciban sus haberes y los primeros días se realicen los aportes patronales y seguros, no teniendo deuda alguna con la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos, IOSPER e Instituto del Seguro de Entre Ríos, durante estos 11 años que llevo frente a este Municipio, habiéndose otorgado religiosamente los incrementos de haberes y asignaciones familiares otorgados por el gobierno provincial, garantizando el haber mínimo establecido a los empleados de Planta Permanente y Contratados del Municipio”.

Luego de un minucioso informe de las distintas obras y gestiones a emprender durante el presente año, agradeció a los Señores Concejales por todo lo actuado desde el Cuerpo Deliberativo y manifestó “Seguramente es mucho lo que se ha hecho en estos 11 años que llevo al frente de esta Municipalidad y es mucho más lo que resta por hacer, así que encontrarán en mi a un gestor continuo de obras y beneficios para este pueblo que me aceptó como suyo y no defraudaré y defenderé como un hijo más, desde este lugar de Presidente Municipal o en el lugar que me toque estar a futuro y elegido por el voto popular. A todos muchas gracias por el apoyo, por las sugerencias y por las críticas constructivas, a ustedes señores concejales manifestarles que encontraran en mi y en mis funcionarios, personas abiertas al dialogo, a la aceptación de aportes, la recepción de ideas y de críticas constructivas y todo lo que redunde en una comunidad cada día mejor”. (Federal al Día)