COMUNICADO DEL S.O.E.V.E.R.: Malestar de los trabajadores tras ser acusados por la presidenta de Vialidad

En el comunicado se expresa, Los trabajadores viales manifestamos nuestro malestar, por las expresiones de la titular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Alicia Benítez, quien en el marco de una reunión con Presidentes de las Juntas de Gobierno y productores en la ciudad de Victoria, nos acusó de: “robar combustible, no cumplir con el horario de trabajo y descuidar la maquinaria vial”. Así quedo manifiesto en el portal informativo web de la radio LT39 Radio Victoria, en una nota titulada: “Si me pongo a pensar en todo lo que no tengo, me tengo que ir”. LEA LOS DICHOS DE LA FUNCIONARIA QUE CRISPARON A LOS VIALES.

Desde la Comisión Directiva del Sindicato de Obreros y Empleados Viales, rechazamos estas acusaciones infundadas, por considerar que no tienen asidero en la realidad.

De acuerdo a lo publicado por el medio periodístico, en algunos párrafos de la misma, expresa: “reconoció la falta de recursos económicos y graves problemas con el recurso humano”. Dijo que: “a la Zonal Victoria no le enviarán dinero hasta que no rinda qué pasó con las partidas que se enviaron durante la gestión anterior. Los productores pidieron: que se vayan todos”.

En primer lugar como representantes de los trabajadores queremos manifestar que sabemos que la Dirección Provincial de Vialidad de Entre Ríos cuenta con un presupuesto muy reducido, que no cumple con las expectativas de producción que hoy necesita el sector agrario.

Más allá de esta situación enunciada, la Repartición históricamente ha dado muestras de su capacidad, supliendo las carencias de recursos materiales (entre ellos los económicos y los de equipamiento), con un esfuerzo notable de sus Recursos Humanos. Muestra de ello es lo que sucedió los dos años anteriores, donde los caminos rurales se vieron afectados por las extraordinarias precipitaciones pluviales y la consecuente creciente de los ríos y Decretándose la“Emergencia Hídrica, Vial, Sanitaria y Social”, donde los trabajadores viales, en condiciones desfavorables para su labor, han trabajado más allá de la jornada habitual, para dar transitabilidad a estos caminos.

Es bueno recordarlo porque al parecer la Sra. Directora Administradora, advenediza en estos temas, no los sabe o no realizó un análisis antes de asumir y está “aprendiendo” sobre la marcha. Por ello, es bueno refrescarle que la pérdida de recursos para el mantenimiento de las redes camineras de la Provincia, viene de la década del 90, y nunca más se pudo recuperar.

A nadie escapa que con las limitaciones en cuanto a presupuestos, con una dotación de personal muy por debajo de la media histórica debido a decisiones basadas en cuestiones numéricas de “ajuste” más que estratégicas vinculadas al desarrollo, los trabajadores viales provinciales hemos brindado un servicio, siendo muchas veces la “rueda de auxilio” de los municipios y otras instituciones.

Por otra parte, en la nota queda al descubierto la marcada contradicción que tiene la funcionaria, ya que menciona que no se le enviará dinero a la Zonal, y cualquiera se puede dar cuenta que sin recursos no se puede hacer nada, supeditando todo a cuestiones burocráticas o administrativas que se pueden analizar en el tiempo, mientras que los destrozos en los caminos no pueden esperar. Quizás a la señora Directora Administradora, que estuvo en esa reunión con los integrantes de la cúpula de la Repartición, en lugar de poner su foco en dirigir Vialidad, la dirigen desde los Organismos de Control, sin cumplir su rol específico.

Resulta muy fácil salir del paso en una reunión culpando a los trabajadores para sacarse de encima su responsabilidad de conducción. Le remarcamos, que Vialidad, como cualquier organización, está conformada por diferentes recursos: materiales, financieros, y otro que es el principal, el motor, que son los recursos humanos, la gente que trabaja en ella.

Cuando no se pueden dar respuestas, lo primero que se hace es culpar al personal actuando de manera reactiva, escapándole a su responsabilidad de conducción. ¿Por qué no revaluar y proactuar que la solución son los trabajadores? ¿No será que está en otro lado el problema?.

Nosotros, como representantes de los trabajadores, estamos convencidos de que el motor de motor de cambio está en la gente, y esto está avalado por hechos concretos en los que podemos abundar. Pero es responsabilidad de quienes conducen a generar las mejoras, dotar de los recursos, organizar y distribuir las tareas, en suma: cumplir con el rol que tiene la Repartición.

Mientras tanto, como conocemos de este tema, le sugerimos algunas líneas de acción, como otorgarle una mayor autonomía operativa y de decisión a las Zonales, pero previamente dotándolas de una mayor capacidad de acción con recursos, capacitación del personal, equipamiento, sin sumarnos a la intencionalidad privatista de algunos legisladores que proponen una ley de Consorcios Camineros.

No es esbozando una frase de tribuna como la que se expresó: “Si me pongo a pensar en todo lo que no tengo, me tengo que ir”, sino tomando decisiones, como se sale de la falta de soluciones concretas que esperan los usuarios de los caminos.

La D.P.V., no es la Administración Central, y quedar al arbitrio de lo que resuelva el Tribunal de Cuentas o los Auditores. Por lo tanto, su cúpula directiva debe comprender que es una empresa de servicio para la comunidad. Y para que produzca beneficios a la Sociedad, se deben generar políticas viales para producir un bien general, a lo cual los trabajadores viales nos comprometemos.

LA NOTICIA QUE ORIGINÓ LA POLEMICA:

“Si me pongo a pensar en todo lo que no tengo, me tengo que ir”, Alicia Feltes

La Directora de Vialidad, Alicia Feltes estuvo en Victoria y se reunió con los Presidentes de las Juntas de Gobierno y productores. Reconoció la falta de recursos económicos y graves problemas con el recurso humano. Dijo que a la Zonal Victoria no le enviarán dinero hasta que no rinda qué pasó con las partidas que se enviaron durante la gestión anterior. Los productores pidieron “que se vayan todos”.

Alicia Feltes, Directora de Vialidad Provincial. La funcionaria puso la cara y escuchó a los Presidentes de las Juntas de Gobierno.

“Ladrones”, “parásitos”, “manzana podrida”, “devuelvan la plata de los impuestos”, fueron algunas de las frases más leves, que le expresaron los productores agropecuarios a la Directora de Vialidad Provincial, Alicia Benitez de Feltes, que se apersonó con toda la cúpula de la repartición provincial en el Sum del Inta Victoria, ayer en horas de la mañana. También la acompañó el Senador Roque Ferrari, y el Intendente, Domingo Maiocco.

Las historias que se contaron ayer desnudan el estado terminal de una repartición que históricamente se perfiló “como la peor” en todas las gestiones. “Le tenemos que dar el gas oil para que trabajen, y además quedarnos a ver como lo gastan porque si no se lo roban”, contaba un productor. Otro relataba que un grupo de trabajadores de vialidad pusieron tres veces mal una alcantarilla, otro que hace dos años que no pasan a arreglar un camino troncal, a alguien le levantaron 600 metros de cerco sin explicación, y hasta la propia funcionaria contó como tuvo que enviar a hacer un trabajo excepcional cuando un productor le dijo que tenía un familiar hace tres días muerto en su vivienda y no lo podía llevar al cementerio por el estado del camino.

El enojo, la desesperación, y la impotencia, fueron las ideas centrales de la reunión de ayer. Donde quedó claro que Vialidad no puede seguir siendo el lugar de depósitos de inútiles para cumplir favores políticos. Hubo coincidencia en los testimonios que al personal le falta capacidad. Fletes reconoció que carecen de personal técnico, y sutilmente coincidió cuando comentó que al asumir hace seis meses lo primero que encontró fue que la mayoría del personal estaba en la sede central, y no en las obras.

En la última reunión de la funcionaria con los intendentes de Cambiemos, les había informado que Vialidad no puede responder a la demanda de las ciudades, por lo que todo lo que sea de los boulevares hacia adentro tendrán que hacerlo los municipios.

Según el relevamiento realizado por la Provincia las situaciones más críticas están en Victoria, Nogoyá, Gualgeguay, Gualeguaychú, Paraná, y Rosario del Tala.

Victoria, floja de papeles

En cuanto a repartición de Victoria, Fletes dijo que está en una encrucijada que tendrá que resolver el actual Director de la Zonal, “porque hasta que no rindan en qué se gastaron los fondos, no enviaremos nuevas partidas”. La frase en realidad apunta a anteriores gestiones, donde dijo la funcionaria, “falta documentación….Se le había dado la orden de no pagar a los proveedores, pero la plata se envió y no está”. Al respecto se anticipó a lo que le pidieron los productores unos minutos después, y dijo que “se están haciendo auditorías y se iniciarán sumarios”.

Lo sé todo

“Se que se roban el combustible, que dejan las máquinas tiradas, que no cumplen con los horarios de trabajo…Yo todo eso lo sé”, dijo Fletes, que diagnosticó al recurso humano como uno de los principales problemas. Los productores lo definieron en una sola palabra: “parásitos”. “Sábe la rabia que da estar 10 horas trabajando arriba del tractor, y ver a los tipos dos horas boludeando”…, ejemplificó otro.

Sin recursos

El otro gran problema es la falta de recursos. “Si me pongo a pensar en todo lo que no tengo, me tengo que ir”, dijo la funcionaria que reconoció que no hay fondos, que los únicos recursos son los que llegan a través del impuesto a los combustibles, y el Inmobiliario Rural, y la única luz para conseguir poner en marcha las máquinas pasa hoy por el endeudamiento provincial.

Hay caminos que no sirven más

“Después de diez años solo pasando la máquina, los caminos se fueron bajando y hoy se han convertidos en canales donde desaguan los campos”, dijo la funcionaria provincial que anticipó que esos caminos “no sirven más”, y la única alternativa es, a largo plazo, es crear nuevas trazas.

En cuanto a los trabajos en diálogo con los medios dijo que no queda más remedio que combinar, lo que pueda hacer Vialidad, los consorcios, y en algunos casos contratar a empresas.