SEGÚN EL GRUPO DE OPINIÓN PÚBLICA: Encuesta: la imagen de Macri cae más de 20 puntos en un año

Luego de las dificultades que tuvo que afrontar el presidente Mauricio Macri tras las polémicas por el acuerdo entre el Gobierno y el Correo Argentino y la presunta incompatibilidad en la asignación de rutas aéreas a la aerolínea de bajo costo Avianca -la cual absorbió a Mac Air- la imagen del presidente Mauricio Macri cayó 20 puntos y pasó de 63,9% a 43% desde enero de 2016 a febrero de este año, según una encuesta del Grupo de Opinión Pública.

El informe de avance de Medición de Humor Social de febrero sostiene que la inseguridad tiene 66,7% de menciones como uno de los principales problemas, mientras que la inflación un 52,5%. En tanto, el trabajo es apuntado el 44,1% de las veces.

El “aumento de tarifas” como “alto riesgo económico percibido” aumentó desde diciembre de 2016 a febrero de este año, un 8,4% mientras que “la mayor desocupación”, en ese mismo aspecto, subió un 11,4%. Asimismo, la “percepción de aceleración de la inflación” como riesgo económico subió 8,1% y la devaluación un 5,1%.

Respecto del escenario pre electoral, pensando en una futura elección y sin considerar los candidatos, el 34,9% de los relevados votaría al “peronismo, Justicialismo” y un 32,2% a Cambiemos.

Por otra parte, un 32,7% de los encuestados dijo que votaría al candidato a senador apoyado por la expresidente Cristina de Kirchner, lo que significa una suba del 0,5% respecto de diciembre de 2016. Otro 15,2% lo haría por el candidato apoyado por la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal (cayó 4,2%), el 21,1% apoyaría a un senador elegido por el Presidente (4,4% más que en diciembre de 2016) y el 16,6% elegiría al candidato del líder del Frente Renovador, Sergio Massa.

La encuesta también hizo hincapié en relación a una serie de frases y en ese sentido arrojó que el 70,3% está de acuerdo con que “está bien que el Gobierno reconozca sus equivocaciones, pero se equivoca demasiado”, contra un 17,9% que está en desacuerdo y un 2,9% que no sabe y no contesta.

La frase “este es un Gobierno de ensayo y error” tuvo una aceptación del 63% versus un 35,8% que no lo avala y un 1,2% que se abstiene. De todos los encuestados, un 22,1% coincide con la frase “la inflación bajó drásticamente en el segundo semestre de 2016” contra un 75% que piensa lo contrario y un 2,9% que no sabe, no contesta.

Por último, la encuesta indaga sobre “qué debe hacerse con Aerolíneas Argentinas”. En ese sentido, el 77,2% subraya que debe seguir siendo pública, el 17,6 sostiene que hay que privatizarla y el 5,1% no sabe. (ámbito.com)