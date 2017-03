REPORTAJE: Sobre Violencia en las Escuelas: Análisis de sus causas y propuestas para su solución el título del libro del Prof. Andrés Adolfo Amarilla

Referente en Argentina sobre Violencia en las Escuelas charlo con Federal al Día diferentes temas, entre ellos sus estudios, el reconocimiento a nivel internacional, sus objetivos principales y los valores de nuestros hijos, entre otros. (Por Rubén Oscar “Chiche” Muñoz para Federal al Día)

Oriundo de Formosa, un pueblo llamado Herradura a 22 kilómetros de la capital formoseña, a los 16 años deja su pueblo para comenzar a realizar sus estudios en la escuela Salesiana de Funes, donde realiza sus estudios secundarios, también empieza sus estudios en el sacerdotismo. Esos primeros pasos en su carrera el expresa “fue donde aprendí los valores humanos, el trabajo, el estudio, fue la formación linda que recibí, me enseñaron a estudiar, a valorar la vida, valorar el esfuerzo, la voluntad, la disciplina”.

Sus papas son fallecidos su familia está conformada por dos hermanas y tres hermanos, hoy el profesor Amarilla es padre de familia y formo su hogar en la capital entrerriana.

Los primeros objetivos se fueron gestando en la ciudad de Rosario cuando estudio el profesorado de Filosofía y Ciencia de la Educación, siempre estuvo en contacto con su familia a quien comentaba los logros de superar las materias que lo llevaban a concretar su carrera, donde también iba realizando paralelamente sus tesis.

El los define como unos de sus primeros objetivos grandes en su carrera, se recibe en Rosario y empieza a ejercer por primera vez en el Colegio Don Bosco de la ciudad de Paraná y en distintas escuelas de Entre Ríos, tanto en escuelas públicas y privadas, cabe destacar que también ejerció como docente en la Unidad Penal Número 1.

Su experiencia estuvo ejercida tanto en el nivel medio y como universitario en la UADER.

Su motivación al estudio fue la base inculcada por los selesianos y así lo recordaba:

“el abrir la cabeza a los conocimientos que a la vez te da la posibilidad de servir y dar lo mejor de uno mismo, tome como referencia a un compañero de estudio llamado Oscar Poos, donde veía sus logros y los títulos logrados por él, eso fue una fuente de motivación para mí”.

Finalizando su carrera, ya instalado en la ciudad de Paraná, empieza a presentar currículos para su primer trabajo, donde le expresan que sus títulos eran terciaros y tenía que revalorizarlos, fue un punto clave para la motivación del estudio de nuestro entrevistado. Automáticamente se aboco a realizar el profesorado universitario, donde se encontró con colegas licenciados y eso lo llevo a seguir estudiando sus licenciaturas.

“Fui entendiendo que la formación intelectual y la formación permanente no tiene techo. La llave más importante para lograr los objetivos en la vida es el estudio que ayuda a vincularte con todos tipos de personas, donde uno se va adecuando a los contextos y uno se prepara para tener la posibilidad de haber escuchado, saber comprender las distintas idiosincrasias y distintas realidades, tenemos que tener una apertura mental, el estudio nos prepara para estar con gente de todos los niveles” expresa el profesor en su larga charla con nuestra página.

Los valores de los chicos en las nuevas generaciones

“En esta nueva generación de chicos lo primero que tenemos que hacerle es ver y reflexionar, que puedan sacar sus propias conclusiones, como vivimos en otras épocas, tenemos que inculcarles cual es el sentido de la vida que ellos sienten. Que es el sentido y el concepto de familia y el concepto de responsabilidad personal. Porque a partir de esos puntos uno se compromete, porque todo el mundo podemos opinar pero no todos la tenemos clara en el tema de la madurez. Entonces para rescatar los valores, tenemos que trabajar desde el primer año de vida. El sentido de los valores parte desde lo más pequeño a lo más grande, porque todo lo ordinario se tiene que transformar en extraordinario”.

Y agrega: “Lo que yo le diría hoy a los jóvenes, a los adolescentes, que trabajen mucho en el sentido de la vida, en un compromiso personal, que después va a redundar cuando sean mucho más grande en su propia familia y en su propio trabajo. Todo nace en la familia en los pequeños detalles”.

Los valores y el contexto cultural

En la charla le consultamos si el contexto cultural influia en los valores de los chicos y como se debía trabajar.

“Si hay que inculcar, yo me recuerdo que mi mama me decía un día vamos a tener un piso, nuestra casa tenia piso de barro pintado con cal, entonces si estábamos en una condición que nos faltan bienes materiales no indica que no podamos ser limpios, por eso me decía cuida tu pantalón, cuida tu guardapolvo, pero siempre estaba el sentido de superación”.

La educación empieza en la casa o en la escuela, es la pregunta que le realizamos al profesor.

“Empieza en la casa y se profundiza y se perfecciona en la escuela, el ambiente educativo esta para sistematizar el saber y el abundar y profundizar el conocimiento, pero desde la casa tiene que venir la motivación.”

Puntualiza: “Los padres son los iniciadores, los padres desde chico tienen que saber que educar es aprender a conocerse a uno mismo, el educar es entender, que la educación nos libera, nos transforma, educar es la posibilidad de entender mi sexualidad, mi afectividad, o sea es mucho más transcendente, toca todas las dimensiones del ser humano, por eso para mí educar está ligado a la formación y eso se da en la casa”.

El Profesor Amarilla ha sido reconocido de forma internacional por su trabajo, estudios e investigación.

Su trabajo traspasa las fronteras de nuestro país por diferentes razones:

“Tuve la oportunidad de hacer el doctorado en Educación donde me especialice en Violencia en la Escuela, entonces de manera teórica me aboque a seis años de investigación, de terminar y defender mi tesis, eso hizo que después pueda hacer una síntesis y hacer un libro. A partir de ahí soy un referente en Argentina especialmente en Paraná donde también sigo haciendo cursos, formándome en la misma temática”.

Sobre su artículo escrito y reconocido en forma internacional nos expresa: “Cuando termino en Valencia España una maestría en Educación Sexual y Defensa de la Vida, conozco a un profesor y me propone que realice un artículo, porque estaba escribiendo varios libros y le hace falta una referencia, ya que tenemos la misma temática. Y es así que me puse a estudiar lo último que se estaba desarrollando en Argentina sobre violencia en las escuelas y me lo publican en Perú en Arequipa en la Universidad de San Pablo. Justamente ese profesor hoy me está guiando en mi segunda tesis doctoral que es sobre Ciencia de la Vida que también se conoce como doctorado en Bioética”.

La charla se hace interminable por los temas interesantes que se analizan en este reportaje, lo invitamos al profesor a conocer nuestro Federal y deja el compromiso de hacerlo en alguna oportunidad. Nos despedimos con un gran abrazo, que no un abrazo de un entrevistador a su entrevistado, es un abrazo de amigos.

El Prof. Andrés Adolfo Amarilla

Curriculum:

1- Bachiller:

Otorgado por el Instituto “Seminario San Carlos Borromeo”

Fecha y lugar de egreso: 30 de diciembre de 1991 – Capitán Bermúdez -Santa. Fe.

2- Profesor de Filosofía y Ciencias de la Educación con Orientación Pastoral Juvenil:

Otorgado por el Instituto Superior Particular Incorporado N° 9.232 “Don Bosco”.

Fecha y lugar de egreso: 26 de Junio de 1997 – Rosario – Santa. Fe.

3- Profesor de Enseñanza Superior en Filosofía y Ciencias de la Educación:

Otorgado por la “Universidad de Concepción del Uruguay”, Carrera Docente.

Fecha y lugar de egreso: 2 de agosto de 2002 – Paraná – Entre Ríos.

4- Licenciado en Ciencias de la Educación

Otorgado por “Pontificia Universidad Católica Argentina”.

Fecha y lugar de egreso: 28 de Noviembre de 2.008 – Paraná- Entre Ríos.

5- Martillero y Corredor Público:

Otorgado por la Universidad Blas Pascal.

Fecha y lugar de egreso: 10 de Agosto de 2.012 – Córdoba.

6- Abogado:

Otorgado por Universidad Blas Pascal.

Fecha y lugar de egreso: 19 de Diciembre de 2.012 – Córdoba

7- Procurador:

Otorgado por Universidad Blas Pascal.

Fecha y lugar de egreso: 19 Diciembre de 2.012 – Córdoba

8- Dr. En Educación:

Otorgado por la Universidad Católica de Santa Fe.

Fecha y lugar de egreso: 07 de Octubre de 2.013 – Santa Fe.

9- Maestría en Educación de la Sexualidad y Defensa de la Vida

Otorgado por la Universidad Libre Internacional de las Américas.

Fecha y lugar de egreso: 31 de Diciembre de 2.013. -Valencia. – España.

10- Diplomatura en Violencia, Maltrato y Abuso Sexual Infantil:

Otorgado por la Universidad Grupo Congreso.

Fecha y lugar de egreso: 29 de Abril de 2014. – San Juan

11- TÍTULO DE MEDIADOR:

Fecha y lugar de egreso: 29 de Agosto de 2014. – Colegio de Corredores inmobiliario. Paraná.

12- Diplomado Argentino del Bicentenario: Educación Sexual y Conductas de riesgo:

Otorgado por la Universidad Grupo Congreso.

Fecha y lugar de egreso: 02 de Febrero de 2015. – San Juan

13- Licenciado en: Dirección y Supervisión Educativa.

Otorgado por “Pontificia Universidad Católica Argentina”.

Fecha y lugar de egreso: 20 de Febrero de 2.015 – Paraná- Entre Ríos

14- ESCRIBANO, NOTARIO.

Otorgado por Universidad Blas Pascal.

Fecha y lugar de egreso: 10 de Marzo de 2.016 – Córdoba

(Rubén Oscar “Chiche” Muñoz para Federal al Día)