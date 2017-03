EN UN MENSAJE DE CASI UNA HORA: Gerardo Chapino se mostro confiado que en los próximos meses comiencen a ejecutarse millonarias obras en Federal

El Presidente Municipal de Federal hizo un repaso de lo gestionado por su administración durante 2016, destacó el orden y la austeridad que se impone en su gobierno, y la buena relación con el Gobierno de la nación y la Provincia. Expuso que la obra pública será el objetivo central sobre el que avanzar en el presente año, llamó a dejar de lado mezquinos intereses partidarios y sectoriales, para “mejorar día a día la calidad de vida a los vecinos de nuestra comunidad”. LEA EL MENSAJE COMPLETO DEL JEFE COMUNAL.

Secundado por el Vicepresidente Municipal, Rubén Wetzel, ante la presencia de la totalidad de los ediles de los bloques del Frente para la Victoria y Cambiemos, y el recinto colmado por funcionarios municipales, provinciales, judiciales y policiales, la Senadora Departamental Nancy Miranda, y un numeroso grupo de vecinos que llegó al lugar, el Presidente Municipal Gerardo Ramón Chapino, leyó el mensaje descriptivo de lo realizado por cada una de las áreas de la corporación municipal durante 2016; tal el caso de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, Dirección de Servicios Públicos, Area de Recursos Humanos, Dirección de Cultura, Turismo, Deportes, Producción, Desarrollo Social, y Economía y Hacienda.

Además Chapino enumeró algunas de las acciones que se propone ejecutar durante 2017, el que dijo “será un año muy intenso, pero quiero decirles que tenemos todas las energías para enfrentarlo porque Federal necesita que demos nuestros mayores esfuerzos, para lograr los objetivos que nos hemos planteado, ese es el camino y quiero que lo desandemos juntos, toda la comunidad, porque de eso se trata de poner en valor las capacidades y competencias de cada uno de nosotros para promover el desarrollo de nuestra localidad”.

El Jefe de Gobierno local hizo referencia al Proyecto, aprobado, de gestión Provincial ante Nación con fondos fiduciarios destinados a la construcción de la Colectora Sur Cloacal y traslado de piletas, con una inversión de $ 44 millones; cuya licitación se promete para el presente mes, comenzando la ejecución en el mes de mayo/2017.

Con relación a la obra pública “la política de viviendas sociales son una prioridad para esta gestión”, dijo Chapino; por lo que “está en marcha el proyecto de Construcción de 100 viviendas destinadas en su mayoría a las familias afectadas por la emergencia climática de abril de 2016, se está a la espera de la firma del respectivo convenio y depósito de los fondos provenientes del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, desde la Secretaría de Hábitat”. Agregó que “en esta obra el municipio deberá realizar un aporte de $ 17.876.035 los que serán destinados a los gastos de adquisición de terrenos, servicios básicos y titularización de los mismos”.

Hizo referencia también al “Convenio firmado con la Secretaría de Energía de la Provincia que permitirá la extensión de la red de gas, que significarán 10.000 metros lineales para diferentes sectores de la ciudad”.

En cuanto a la provisión del servicio de agua potable “estamos trabajando fuertemente con el objetivo de que en el año 2017 se pueda mejorar y extender la misma, logrando que todos los hogares federalenses tengan este servicio indispensable”.

Además es prioridad de la Administración Chapino concretar el “Proyecto de iluminación de Paraje las Delicias y cancha de fútbol. Importe de obra $ 1.200.000 fondos gestionados a la Provincia a través de la Secretaría de Energía”; y el “Proyecto de cañada los Tigres: ½ cañada a cielo abierto desde calle Lavalle hasta Colectora Dr. Berardo”.

Informó que “se está trabajando también en un Proyecto de Hábitat presentado en el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación el que incluye obra de cloacas, agua, iluminación, veredas, cordón cuneta, tanques de agua, mejoramiento de plazas, para los barrios: El Silbido, Itatí, 25 de Mayo y Las Flores”.

El Municipio prevé también la “Construcción de galpón destinado a la fabricación de pre moldeados, Instalación de 18 columnas de alumbrado público en calle Arienti entre Colateral y Artussi y 13 columnas en calle Eulogio González entre Belgrano y Artussi”.

Chapino expresó que “haciendo un análisis de la situación actual, somos conscientes que hoy el rumbo de la Argentina no favorece a la Economía, principalmente a la de los trabajadores y a la de los que menos tienen. También sabemos que las exigencias de la sociedad son muchas: viviendas, servicios, asfalto, veredas, más obras de cloacas, mayor seguridad, espacios verdes, reforestación o simplemente más trabajo, porque eso es la sociedad, una continua transformación, y dentro de esa sociedad por supuesto está nuestra ciudad”.

“Nosotros gobernamos para eso, para hacerle frente a todas estas transformaciones, y como lo dice nuestro gobernador y también lo decimos nosotros, este es el camino y estamos seguros que vamos por el buen camino, lo que significa que quienes gobernamos podamos escuchar cuáles son las necesidades de la gente”.

El presidente Municipal de Federal continuo “es en este punto donde me quiero detener, y a la vez pedir disculpas por las cosas que no se han podido llevar a cabo, como lo es el arreglo de las calles de nuestra ciudad, situación que nos preocupa e inquieta y en las que muchas veces nos hemos encontrado con ciertos obstáculos, tal vez por no poder alcanzar un diálogo maduro políticamente”.

“Es por ello que, aprovechando la presencia de todas las instituciones intermedias y de los miembros del Concejo, les pido que trabajemos de manera mancomunada, siempre en el marco del respeto, la escucha y la tolerancia, dejando de lado intereses mezquinos y con el mismo objetivo que tenemos quienes trabajamos en la función pública, que es mejorarle, día a día, la calidad de vida a los vecinos de nuestra comunidad”, concluyó al dejar inaugurado un nuevo periodo de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante. (Federal al Día)

