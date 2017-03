DECLARACIONES DE RICARDO ALFONSÍN: “Macri está rodeado de gente que no sabe lo que es gobernar”

Consultado sobre la movilización convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el próximo 7 de marzo, sostuvo que “la marcha es normal en democracia”.

El diputado por la Unión Cívica Radical (UCR), Ricardo Alfonsín, cuestionó al Gabinete de ministros, al afirmar que el primer mandatario, Mauricio Macri, “está rodeado de gente que no sabe lo que es gobernar”.

“Hay gente que no sabe que rodea al Presidente, gente que pensaba que la cosa era más fácil. Opinaban como si los políticos fueran inútiles, como si gobernar fuera muy fácil. Están comprendiendo que las cosas no son así, que no es lo mismo gobernar una empresa que gobernar un país”, dijo en declaraciones a Radio Provincia.

En la misma línea, señaló: “No es que falte sensibilidad, falta comprensión del trabajo de la política. Hay que extremar la vocación por el diálogo y no decir cosas que puedan complicar el diálogo. Algunos creen que la política es rosca”.

Respecto al conflicto docente, dijo tener “la esperanza de que se llegue a una solución”. “No tengo la certeza de que la política partidaria esté metida en el reclamo docente. La mayoría de las conquistas provienen de la lucha de los trabajadores, muchas se están perdiendo lamentablemente”, añadió.

“Es peor que el Gobierno no haga nada que impida el diálogo. Necesitamos la comprensión y cooperación de todos para resolver los problemas”, sostuvo. (minutouno)