INTERNA PROUCR: La UCR amenaza con “romper” con el PRO en Entre Ríos

En el Comité Provincial parecen haberse decidido a plantarse ante sus colegas macristas de Cambiemos y avisan que si el PRO “quiere imponer” la primera candidatura en las listas este año el frente “se va a romper”.

El congreso provincial de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos del próximo 18 de marzo concluirá en definiciones picantes. A la larga lista de exclusiones de radicales de cargos importantes por parte del PRO en Entre Ríos se sumó la semana pasada la resignación de la presidencia del bloque Cambiemos en el Senado. A su vez, se avecina la resolución, en la mesa provincial de Cambiemos, de los lugares que le tocarán a cada partido en las listas de candidatos para las legislativas nacionales de este año.

De cara al Congreso, el vicepresidente del Comité entrerriano y diputado provincial Fuad Sosa anticipó los temas que estarán en debate y el ánimo que impera en la conducción boina blanca entrerriana de cara a la conformación de listas de candidatos a diputados nacionales para las elecciones de este año. Las declaraciones sobre la próxima negociación con el PRO son fuertes: si el macrismo “quiere imponer, se va a romper”.

Fuad Sosa: “para nada vamos a discutir quién es el primero”

En diálogo con Informe Digital, el vicepresidente del Comité Provincial Fuad Sosa, respecto de qué partido deberá encabezar la lista de Cambiemos en los próximos comicios, anticipó: “no me queda ninguna duda de que va a ser la UCR. Con semejante despliegue territorial, la magnitud y peso de nuestro partido al lado del PRO, está claro”. El dirigente radical sumó a esos elementos que “el único recambio que hay (el diputado nacional Jorge D’Agostino) es de la UCR”.

“Nosotros para nada vamos a discutir quién es el primero”, sentenció el diputado en alusión a la eventual lista de candidatos. “Es una visión particular y lo que hemos charlado con los amigos de la conducción” partidaria, adelantó. Sosa, en tanto, aclaró que aún “no hemos avanzado en la conversación sobre la conformación del listado definitivo” con el macrismo entrerriano.

El dirigente nogoyaense avisó que Cambiemos Entre Ríos “de acá para adelante, o se fortalece o se rompe. Indudablemente, si acá alguien quiere imponer se va a romper, por eso hay que consensuar y tener en cuenta la representación. No me cabe duda que en Entre Ríos la de la UCR es mayoritaria”. Asimismo, advirtió que la decisión la tomará “la mesa de Cambiemos. Y si no hay acuerdo para que encabece la UCR, está el mecanismo de las PASO”.

Temario

Sobre otros temas “administrativos” que abordará la instancia partidaria el próximo 18 de marzo en Paraná, el ex presidente del Comité Provincial precisó que serán “lo que quedó pendiente de la reforma de la Carta Orgánica: elección de los miembros Tribunal Electoral y Tribunal de Disciplina, y el régimen de coparticipación”. Respecto de la eventual designación de autoridades del Congreso, estimó que “los alineamientos internos conversarán y tratarán de buscar algún consenso –al estilo de lo q fue el comité provincial- y sino se votarán las propuestas que haya”.