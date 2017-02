ENCUESTA: 6 de cada 10 personas consideran que el acuerdo con el Correo fue un acto de “corrupción” del Gobierno

Según el relevamiento, el 67% de los encuestados dijeron que les parece mal el acuerdo entre el Grupo Macri y el Gobierno. Apenas un 15 por ciento dijo que les parece bien.

El escándalo que suscitó el acuerdo entre el Estado y la empresa Correo Argentino, por la condonación de deuda del Grupo Macri, afectó seriamente la imagen del presidente, Mauricio Macri. Así se desprende de los resultados de una encuesta realizada por el Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), según el cual, 6 de cada 10 personas consideran que el acuerdo fue un acto de “corrupción”.

El relevamiento, realizado para el diario Página 12, muestra una caída en la imagen del primer mandatario. El 64,7% de los encuestados, considera que no se trató de “un error”, como sostuvo Macri en conferencia de prensa.

Frente a esta cifra, un 34% considera que el funcionario actuó de buena fe, o se mostraron de acuerdo con el convenio.

La encuesta, realizada por la consultora que encabeza el sociólogo Roberto Bacman, entrevistó a 500 personas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y todos los distritos del Gran Buenos Aires, lo que se llama Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).

De este total, un 71% de las personas entrevistadas dijeron estar al tanto del tema, considerada una tasa alta teniendo en cuenta que la encuesta se hizo a una semana de la difusión del escándalo.

Vale recordar que el Presidente anunció que el acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino “volverá a foja cero”. Durante una conferencia de prensa realizada en Casa Rosada, el mandatario reconoció que el Gobierno cometió “errores”, pero sostuvo que lo importante es “no persistir” cuando hay equivocaciones.

De esta manera, Macri anunció que se volverá “a foja cero” en el tema de la deuda del Correo, y reconoció que su administración “no pensó” un mecanismo adecuado como para “resolver controversias judiciales”.

“No hay ningún hecho consumado en el tema del Correo, no se pagó no se cobró. Llegamos a esta situación porque no pensamos en un mecanismo para controversias judiciales. El ministro Aguad actuó conforme a la ley”, sostuvo Macri. (ámbito.com)