INTERNA RADICAL: Malestar en la UCR por haber entregado la presidencia en el Senado

El Comité Paraná Campaña salió a cuestionar la decisión del bloque Cambiemos –y de sus miembros radicales- de echar al representante de dicho departamento, Raimundo Kisser, de la presidencia de la bancada opositora.

La destitución oficial del senador representante del departamento Paraná Raimundo Kisser de la presidencia del bloque Cambiemos en la Cámara de Senadores suma repercusiones. El Comité Departamental Paraná Campaña, en un comunicado “lamenta y repudia la decisión tomada por los senadores radicales, que siendo mayoría y sin tener en cuenta genuinos derechos partidarios han hecho recaer fuera del partido la presidencia del bloque”.

En la sesión preparatoria de la Cámara Alta de este miércoles se ratificó la decisión de los seis senadores restantes del bloque opositor de reemplazar a Kisser en la jefatura. Los radicales Beltrán Lora (Nogoyá), Omar Schild (Diamante) y Miguel Piana (Federación), los macristas Nicolás Mattiauda (Gualeguaychú) y Francisco Morchio (Gualeguay) y el peronista Roque Ferrari (Victoria) resolvieron erigir a éste último como líder del heterogéneo bloque para este 138° período legislativo.

Los radicales del comité Paraná Campaña, en una misiva rubricada por su presidente Héctor Solari y la secretaria Mónica Pianetti, adhirieron “a lo solicitado por el Comité Departamental Concordia a fin de que el Comité Provincial ‘arbitre los medios para que este denigrante hecho no se concrete y se expida al respecto’”. El nuevo presidente del radicalismo entrerriano, e intendente de Chajarí, Pedro Galimberti, no se ha pronunciado por el momento sobre la disputa interna con el PRO, partido que finalmente logró quitar la jefatura en el Senado de manos de la UCR.

Asimismo, la carta radical resalta “la gestión” de Kisser al frente del bloque por ser “relevante y positiva” y consideran que “la presidencia debe recaer en un senador radical, ya que es el partido que cuenta con la mayor representación territorial en la provincia, quedando esto reflejado en los resultados de las últimas elecciones”.

Según la lectura de los referentes, ese principio fue logrado en la Cámara de Diputados, donde el macrismo no logró despojar al radical de la Corriente Illia, Sergio Kneeteman, del mando. “Si los radicales no sabemos defender los lugares que gracias a la militancia y las bases hemos sabido conquistar, no esperemos que otros lo hagan por nosotros”, remata el crítico parte de prensa boina blanca. (informedigital)