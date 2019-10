Estos son los Sony Xperia que se actualizarán a Android 10

Ya sabemos una gran parte de teléfonos Sony Xperia que se actualizarán a Android 10, en concreto los que pone en liza la operadora japonesa DoCoMo y que afecta a la mayoría.

Si bien todavía Sony no ha lanzado una lista oficial con todos los móviles que se actualizarán a Android 10, la operadora japonesa DoCoMo se acaba de adelantar con los modelos, aunque hay ciertas excepciones.

La operadora japonesa ha publicado una lista inicial de teléfonos Sony Xperia que se actualizarán a Android 10. Cabe aclarar que se tratan solo de aquellos teléfonos operados por DoCoMo, y no de otros tantos modelos con lanzamiento global y que tenemos en España, y de los que aún no se conoce una fecha definitiva.

En la lista podemos encontrar los siguientes dispositivos:

Xperia XZ2 SO-03K

Xperia XZ2 Premium SO-04K

Xperia XZ2 Compact SO-05K

Xperia XZ3 SO-01L

Xperia Ace SO-02L

Xperia 1 SO-03L

Xperia 5 SO-01M

En la lista figura un curioso Sony Xperia Ace que viene a ser la versión internacional del Xperia XZ4 Compact.

Hay ausencias como los Xperia XZ1 y el XZ1 Compact lanzados a finales de 2017. Se lanzaron originalmente con Android 8.0 y fueron actualizados a Android 9.0, pero parece que no recibirán la nueva actualización.

No debes preocuparte de que dispositivos recientes como el Xperia 10 y el Xperia 10 Plus no estén en la lista, dado que estos no están operados por DoCoMo. A buen seguro estarán incluidos cuando Sony lance la lista oficiosa para el mercado global.

