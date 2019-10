Apple y Google acaban de superar oficialmente a Microsoft

Un reciente estudio desvela cuáles son las mejores marcas para el consumidor a 2019, lo que demuestra no solo el éxito de un producto o servicio, sino también el sentimiento que levantan.

Cuando compramos un producto o consumimos un servicio no solo lo hacemos por el precio, sino también por el sentimiento que tengamos hacia una marca en particular. A esto se le llama reputación social, y las marcas trabajan en ella invirtiendo millones de dólares todos los años de una manera que el consumidor no lo percibe de primeras, pero que está ahí latente como una de las primeras estrategias comerciales.

Ahora, gracias al último estudio de interbrand, se ha desvelado que empresas como Apple y Google e incluso Amazon han superado a Microsoft como las mejores marcas del mercado, teniendo en cuenta una serie de parámetros.

Para hacer el estudio, Interbrand ha tenido en cuenta lo siguiente:

El rendimiento final de los productos o servicios lanzados en el mercado

La importancia de la marca en lo que respecta a las decisiones de compra

La fortaleza competitiva de la marca

Su capacidad de fidelización

Sentimientos que despiertan

Todo lo anterior se mezcla, para ordenarla según los beneficios conseguidos a lo largo del presente año. Las marcas tecnológicas copan los primeros lugares destacando Apple en el primer lugar, Google en el segundo, Amazon en el tercero, o Microsoft en el cuarto. También hay otras marcas tecnológicas como Samsung, IBM, Intel que están en lo alto de la lista. Hay otras tantas marcas tecnológicas que son muy importantes en tu vida, y que están entre las 10Pero entre las marcas importantes no solo hay tecnológicas, sino también las centradas en el sector del lujo. Estas marcas del sector de lujo, que han crecido exponencialmente durante este año, se debe a que se han adaptado sabiamente a los últimos cambios del mercado global, sobre todo haciendo llegar sus productos de lujo a nuevos nichos de mercado, como a los más jóvenes mediante productos que antes no estaban al alcance de sus bolsillos, pero ahora sí lo están.

De esta manera estas son las mejores marcas tecnológicas del año, junto a otras tantas marcas de otros sectores que a buen seguro conoces perfectamente y que forman parte de tu día a día.0 primeras.

