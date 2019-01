MILES DE FIELES HONRAN AL “GAUCHO GIL” EN MERCEDES

Una vez más cientos de personas llegados desde distintos puntos del país renuevan la devoción al “Gauchito Gil” en Mercedes. Puntual a la medianoche, la gran fiesta de fuegos artificiales inició el día principal de festejos y celebraciones para los promeseros.

A la vera de la Ruta Nacional Nº 123, miles de personas caminan hacia el santuario del Gaucho Gil en Mercedes. Localidad correntina que hoy es el foco de atención y que vive su fiesta mayor en honor al gaucho Antonio Gil Núñez.

Según señala el sitio web TuMercedes.com “frente al santuario promeseros envolvieron con una bandera gigante las chapas que tapan la cruz que está rodeado de comercios. Con más de 20 minutos de fuegos artificiales los promeseros saludaron al Gaucho en el medio de la Ruta Nacional 123 que quedó totalmente cortada por la marea de personas que llegaron con sus banderas y remeras rojas para celebrar este día”.

Como estaba previsto las actividades del día se iniciaron en las primeras horas del día con el traslado de la Cruz de las Catacumbas del Gauchito Gil a la Iglesia Las Mercedes. Luego, se celebró la misa de los fieles difuntos por el alma de Antonio Mamerto Gil Núñez. A las 7, partió la cabalgata trasladando la cruz desde las catacumbas al Predio Cruz Gil, donde se inauguró y bendijo la estatua en honor al “Gauchito”.

Foto gentileza TuMercedes.com

Finalmente el padre Julián Zini fue el encargado del responso en el Cementerio local en la tumba de Antonio Mamerto Gil Núñez.

“Recordemos de la Santa Biblia las palabras que San Pablo le decía a sus cristianos. No queremos que estén en la ignorancia acerca de los que ya vivieron, para que no estén tristes como los que no tienen esperanza. Porque nosotros creemos que Jesús murió y resucitó. También creemos que Dios llevará con Jesús a los que murieron creyendo en él”, dijo.

Y agregó además: “Pidamos humildemente por toda la Iglesia para poder cumplir ese anhelo de poder acompañar a todo el pueblo en su Fe. Pidamos por todos los que tenemos algún tipo de responsabilidad en Mercedes para que podamos cuidar y animar esta fe de nuestro pueblo en la Cruz Gil. Oremos para que Antonio Mamerto descanse en paz y brille para él, la luz que no tiene fin”.

