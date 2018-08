Los veteranos de guerra, molestos por el nuevo billete de 50 pesos

La nueva moneda emitida reemplazó a las Islas Malvinas por un cóndor. “Son conquistas que tuvimos y que nos sacaron” indicó un reconocido excombatiente.

El director del Centro de Veteranos de Guerrade la Municipalidad de Paraná, Jorge Benítez, criticó duramente la decisión del gobierno nacional de emitir nuevos billetes de 50 pesos, donde se reemplazó a las Islas Malvinas por un cóndor.

“Son conquistas que tuvimos y que nos sacaron. Hemos perdido a líderes e identidad lamentablemente. Nosotros hace tiempo que estamos reclamando y protestando por este tipo de cosas” señaló Benítez en contacto con el Nueve.

El excombatiente indicó que desde el movimiento de veteranos de guerra vienen pregonando por una política nacional más activa: “Tenemos que sentarnos a hablar de qué queremos hacer, cuál es el plan para todo el país”.

Benítez no dudó en señalar: “Perdemos día a día la soberanía y no importa la sangre que se ha derramado. No sólo nos toca a nosotros, que estamos vivos, sino que hay 469 muertos en combate y 700 más que se quitaron la vida luego por no poder asumir la derrota”.

