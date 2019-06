VITOR: “SI ATILIO ES CANDIDATO A SENADOR VA A HABER INTERNAS”

Para el diputado del PRO, la contienda sería inevitable porque la continuidad de De Angeli sería “un pedido de presidente” Macri. El mandato del congreso radical y sus lecturas posibles.

De la Redacción de Página Política El diputado provincial del PRO, Esteban Vitor, pronosticó “un escenario de internas” para dirimir las candidaturas de Cambiemos para el Congreso de la Nación.

Anunció un encuentro de la dirigencia de los partidos que integran la coalición para ver “si hay lista de consenso” y si no “habrá internas”.

“Nosotros vamos a escuchar las distintas propuestas. La idea que tenemos es que el senador Alfredo De Angeli vaya por la reelección. Y lo idea es que una lista la encabece el PRO y la otra la UCR”, presentó la propuesta Vitor en diálogo con el programa Buen Día que se emite por FM Litoral.

Mandato radical

Advirtió que tal iniciativa colisiona con el mandato del congreso partidario de la UCR que pone como condición encabezar las dos nóminas, la del Senado y la de Diputados. Sin embargo, Vitor mencionó que entre la dirigencia radical hay quienes hacen lecturas disímiles sobre ese mandato: “De acuerdo con quien hables, tenes una interpretación diferente: algunos dicen que la decisión de la UCR es taxativa y tendría que encabezar las dos listas; otros dicen que lo que hay del congreso es una expresión de voluntad, una expresión de deseo”, repasó el legislador.

Más allá de esa puerta que podría abrirse para el consenso, Vitor entiende que “seguramente no será posible una sola lista. Vamos a un escenario de internas lo cual está bien”.

“Si la interna es en términos acordados, moderada, la interna suma. Si es sangrante, muy dura, en términos poco amigables no suma si no que resta. Si hay un escenario en una interna más o menos acordada creo que ese va a ser el camino. Son pocos lugares, muchos candidatos. Mi opinión es que no debiera temerse a la interna”, resumió.

Benedetti o De Angeli

Con relación a la nómina para el Senado, Vitor fue enfático: “Si se postula a Atilio Benedetti del lado de la UCR, va a haber internas. Hay un pedido del presidente Mauricio Macri para que continúe Alfredo De Angeli. Es un deseo del presidente. Si Atilio quiere ser candidato, habrá internas y no veo que esté mal”.

Descartó en este sentido que tenga por destinatario a Benedetti, la nueva norma electoral firmada por el Ejecutivo nacional que deroga un impedimento para que los candidatos a gobernador puedan ahora ser candidatos a legislador. “Esa resolución, más que nada, fue para poder postular a Mario Negri”, remarcó. (paginapolitica)

