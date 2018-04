Vecinos tomaron los accesos de La Paz contra aumentos indiscriminados de la luz

Autoconvocados se movilizaron y cortaron los accesos a La Paz (a 166 kilómetros de la capital entrerriana) para repudiar el aumento de tarifas eléctricas. La departamental de escuelas no considerará la inasistencia de docentes que no sean de la localidad.

La medida surgió ante las subas exorbitantes del costo de la energía eléctrica, ya que “gente que pagaba 900 pesos recibió boletas por de más de 3000 pesos”, indicaron a esta Agencia vecinos de la localidad.

Al respecto, apuntaron que se bloquearon los accesos y adelantaron que las protestas continuarán si no hay soluciones, ya que afirmaron que es imposible pagar ese costo de energía.

Por su parte, la Departamental de Escuelas informó que no se computará asistencia a los docentes que no puedan concurrir a sus unidades laborales, “debido a que la toma de accesos de entrada y salida del ejido por parte de vecinos no permite llegar a los lugares de trabajo a los docentes de distintos establecimientos educativos”, ya que “la medida perjudica al buen desarrollo de las actividades en el turno tarde, no así del alumno”. (aim)

Me gusta: Me gusta Cargando...