URRIBARRI CONFIRMÓ QUE VA POR DENTRO

Lo dijo en un encuentro con militantes y dirigentes en Gualeguay. Anunció que “no sólo no queremos romper, puesto que vamos a competir por dentro, sino que vamos a competir para ganar”. Sugirió que Frigerio digita las minorías en el PJ.

El exgobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Sergio Urribarri, mantuvo un encuentro este jueves con militantes y dirigentes políticos y sociales de Gualeguay, en el cual abordaron diversos temas de actualidad y centralmente de la interna peronista.

Luego de que mucho se haya especulado sobre su decisión de disputar en el proceso electoral 2019 por dentro del Partido Justicialista o con un partido aparte, el ex mandatario ratificó que no se irá del partido y que dará la interna “para ganar”. Aseguró que el ministro del Interior y jefe político de Cambiemos, Rogelio Frigerio, impidió que se elimine la integración de minorías con el piso del 15% que estaba previsto para la reforma electoral.

“Desde alguna usina del gobierno buscan instalar que nosotros queremos romper para que el peronismo pierda. Entonces lo digo con toda claridad y contundencia: no sólo no queremos romper puesto que vamos a competir por dentro sino que vamos a competir por dentro para ganar”, lanzó Urribarri.

A su vez, sugirió que dará la interna del PJ entrerriana “aunque no le den participación a las minorías por sugerencia de Frigerio”. Cabe recordar que la integración de las minorías partidarias en las listas de candidatos para las elecciones generales luego de las primarias estaba planteada con un piso del 15 por ciento en el primer proyecto de reforma electoral del gobernador Gustavo Bordet, pero luego fue uno de los aspectos eliminados en la ley finalmente aprobada.

La frase de Urribarri abona la idea de que la supresión de esa propuesta más amplia de integración de minorías -lo cual fortalecía al peronismo, al integrar al kirchnerismo- fue condición para el acompañamiento de Cambiemos en ambas cámaras a la ley definitiva, que terminó refiriendo sólo a la fecha de las elecciones, otorgando a Bordet el poder de decisión de adelantar los comicios provinciales en 2019.

Por otro lado, respecto de una eventual candidatura suya el año que viene, el actual diputado dijo a sus militantes gualeyos: “si me preguntan ¿Pato qué vas a ser? mi respuesta es ‘nada, último en la lista’. Lo que quiero es que el peronismo siga gobernando esta provincia”.

“Tenemos que crear una alternativa peronista con otra actitud, una actitud no de pedir sino de aportar. No somos una cooperativa de inversión que va a un plazo fijo asegurado. Debemos ser una cooperativa de trabajo en donde hay que aportar y trabajar para construir y compartir un proyecto que nos contenga y nos considere. Este es un proyecto en el que la pregunta central no es qué voy a obtener, sino qué voy a aporta”, agregño el ex gobernador kirchnerista.

Por otra parte, Urribarri planteó su rechazo al apoyo legislativo de Entre Ríos al proyecto de ley del presupuesto nacional 2019. “No se puede bajo ningún punto de vista avalar o apoyar un plan de ajuste descarnado que pagarán las pymes, los trabajadores y los jubilados; un plan que continuará el modelo de la fuga de capitales, que recorta recursos en salud y educación, y que genera una apertura indiscriminada de importaciones que destruyen la industria nacional y el trabajo”, sentenció.

La reunión fue una instancia preparatoria de un plenario que se realizará en los próximos días en Gualeguay.

