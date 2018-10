SE DISPUTAN EN CONCEPCIÓN DEL URUGUAY LAS FINALES PROVINCIALES DE LOS JUEGOS EVITA

Con la presencia de más de 700 chicos entrerrianos que participarán en la instancia definitoria tanto en deportes adaptados como convencionales, tuvo lugar en Concepción del Uruguay el acto inaugural de una nueva final provincial de los Juegos Evita.

Las disciplinas que compiten son Sub 14, Sub 16 y Sub 18 en ambas ramas, adaptados y convencional; y natación mixta Sub 14, cestoball femenino Sub 14 y rugby masculino Sub 16, convencional.

El evento es organizado por la Secretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, de manera conjunta con la Dirección de Deportes de Concepción del Uruguay.

En la ceremonia de apertura, que se realizó en el estadio Miguel Ángel Gregori del club Atlético Rivadavia, estuvieron presentes el intendente de Concepción del Uruguay, José Eduardo Lauritto; el secretario de Deportes de la provincia, José Gómez; la subsecretaria Roxana Villagra; el subsecretario de Deporte Social y Federado, Adrián Perotti; el director de Deporte Social, Edgardo Sánchez; el secretario de Cultura, Turismo y Deportes de la municipalidad, Marcelo Herlein, y el director de Deportes local, Osvaldo López. También estuvo en el escenario el deportista paraolímpico entrerriano, Raúl Villalba.

En la oportunidad, Gómez dio la bienvenida a los atletas participantes y agradeció a Concepción del Uruguay, en la figura del intendente Lauritto, “por albergar una nueva fiesta del deporte provincial y por posibilitarnos llevar adelante en gran parte estas finales que convocaron en la provincia a más de 7.000 chicos que han competido en estos Juegos Evita, los más inclusivos de Latinoamérica”.

“Es una alegría para el gobierno provincial poder generar las condiciones para que ustedes puedan participar, verlos felices y compartir de hermosos momentos para que su paso por estos Juegos Evita sea una experiencia maravillosa y que no se lo olviden por el resto de su vidas. Les traigo un fuerte abrazo y un saludo fraternal del gobernador Gustavo Bordet, que nos permite llegar a miles de jóvenes con esta inversión muy fuerte en el deporte de los Juegos Evita”, agregó.

Por último, el funcionario hizo una referencia especial a los entrenadores y referentes del deporte adaptado de la provincia con los profesores Marcelo Primitivo y Gustavo Briozzo a la cabeza, quienes “dedican todo su tiempo para formar a los atletas y que puedan crecer en esta posibilidad de vida que tienen”. Del mismo modo, reconoció al ciclista Raúl Villalba que “nos representa de la mejor manera en distintas partes del mundo”.

Por su parte, José Lauritto saludó a los presentes y agradeció “a todos los que nos visitan porque el deporte ha sido para nuestra ciudad una posibilidad de reunirnos permanentemente. El año anterior lo hicimos con los Juegos Argentinos de Playa y poco tiempo atrás fueron los Juegos Sudamericanos de Atletismo que para nosotros fue un hecho muy importante porque en esta localidad fue durante 30 años la sede de la Confederación Argentina de Atletismo. Recientemente fueron los Juegos de la Región Centro y poquitos días atrás más de 800 chicos entrerrianos estuvieron aquí con los Evita provinciales”.

“Concepción del Uruguay es una ciudad que tiene mucho que ver con el deporte en su historia, que tuvo el único latinoamericano que fundó el Comité Olímpico Internacional en 1894 entre 14 personas de 12 países, José Benjamín Zubiaur. Pero lo más importante es que están en la ciudad de los dos caudillos de la provincia: Francisco Ramírez y Justo José de Urquiza. Están en una ciudad cuna de cinco presidentes; dos porque nacieron y tres porque estudiaron aquí. Pero lo que más nos interesa es ofrecerles nuestro corazón y ojalá que después estos días de competencia los deportistas se vayan con una sonrisa”, agregó el presidente municipal.

Los atletas procedentes de los 17 departamentos de Entre Ríos buscarán la clasificación para la etapa Nacional, a desarrollarse en Mar del Plata del 22 al 27 de octubre. Los escenarios de competencia en Concepción del Uruguay serán la pista sintética y el estadio del Centro Provincial de Educación Física Nº 3 Mario La Nasa; el natatorio del club Regatas Uruguay; el club Universitario (CUCU) y el Club Parque Sur.

(Prensa Secretaría de Deportes – Ministerio de Desarrollo Social)

Me gusta: Me gusta Cargando...