SE CREARÁ LA DIPLOMATURA EN FORMACIÓN SINDICAL

Este mediodía se firmó el acta acuerdo que crea la Diplomatura en Formación Sindical en la Universidad Autónoma de Entre Ríos. «Esto es un sueño que se empieza a hacer realidad», indicaron quienes participaron del acuerdo.

De la rúbrica participaron autoridades de la universidad y de las seccionales entrerrianas de la Confederación General del Trabajo (CGT) y de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), entre otros gremios.

«Esto es un sueño que se empieza a hacer realidad. Mis inicios como abogado fueron en la actividad sindical, por eso siempre la pertenencia con el sector trabajador ha sido plena. Cuando estaba en el sindicato veía una cantidad de problema en capacitación. Con los delegados, por ejemplo, que le ponen el cuerpo pero le falta formación muchas veces. Esto de la Diplomatura con contenidos específicos, aparte de ayudarnos a comprender, nos va a dar practicidad y tecnicismo a la hora de plantear la defensa de los trabajadores», señaló el decano de la Facultad de Ciencias de la Gestión, Luciano Filipuzzi.

Por su lado el rector de UADER, Aníbal Sattler, señaló: «Tenemos la gran responsabilidad de proyectar una universidad abierta como la que creó Juan Domingo Perón en la Universidad Tecnológica Nacional. Hay una herencia muy fuerte que nos dejó, que es la gratuidad de la enseñanza universitaria. Estamos celebrando 70 años de esa firma y queremos seguir haciéndonos eco de esa decisión. Así empezaron a transitar los hijos de los trabajadores por las casas de estudios. Para nosotros la universidad no es para pocos, es para todos».

A su turno, el titular de la CTA de Entre Ríos, Sergio Elizar, opinó: «Vamos a trabajar plenamente en la Diplomatura, con contenidos que fortalezcan la conciencia de clase y la conciencia nacional. El rol de la clase trabajadora debe ser aportar a la construcción de una sociedad democrática, justa e igualitaria. Y esto tiene que ver con eso, con formar a referentes».

El referente de las Juventudes Sindicales de Entre Ríos, Pablo Ayala, manifestó que la concreción «es un anhelo que teníamos con un grupo de compañeros que, cuando vinimos a preguntar si podíamos desarrollar la idea aquí, no hubo más que disposición».

El gremialista subrayó además que «nadie se organiza en una población que no esté realizada. El hombre debe ser predicador pero también realizador, debemos ser capaces de decir y hacer. Y esto no lo digo yo, lo decía Juan Perón. Por eso, en este marco, quiero decir que estos últimos años han sido difíciles. Estuvimos en la trinchera, con un movimiento obrero que impidió que hubiera una reforma laboral y que es único, con sus defectos y virtudes. La matriz en defensa de los derechos adquiridos es magnífica y yo me siento muy orgulloso por eso. Justamente esta diplomatura posibilitará que haya más cuadros políticos para participar más y tomar mejores decisiones».

En la firma de convenio estuvieron presentes también el secretario General de la seccional Entre Ríos de la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina -Uthgra-, Hugo Permayú; los dirigentes de la CGT, Oscar Barbieri y Hugo Salazar; Mauro Rossi, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular; la dirigente de la CTA Autónoma, Mariana Luján; la senadora nacional justicialista, Sigrid Kunath; el diputado nacional peronista Julio Solanas; el senador provincial Ángel Giano; el secretario de Trabajo de la Provincia, Fernando Quinodoz y el concejal electo y actual titular de ATER, Sergio Granetto.

(elonce.com – Imágenes Ruben «chiche» Muñoz)

