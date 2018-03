Se acordó elaborar un dictamen para el proyecto que combate el narcomenudeo

El presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Ángel Giano, afirmó que la bicameral que trata el proyecto para adherir a la Ley Nacional de estupefacientes resolvió “elaborar un dictamen” para tratar la iniciativa del Gobierno en el hemiciclo, informaron a AIM desde el bloque de Senadores Justicialistas de Entre Ríos.

En el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, se dio cita este miércoles a la mañana la Comisión Bicameral acompañada de un importante número de senadores y diputados que no forman parte de la misma. El objetivo fue analizar y debatir los diferentes artículos que conforman el proyecto enviado desde el Poder Ejecutivo provincial.

El presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Ángel Giano, manifestó: “Se debatió el proyecto que el Ejecutivo envió al Senado el año pasado, se analizaron modificaciones y en esta conformación de Bicameral, trabajo conjunto entre senadores y diputados, se acordó elaborar un dictamen, que como presidente de la Comisión de Seguridad del Senado quedé comprometido en redactarlo y socializarlo”.

En ese sentido, el legislador por Concordia agregó que además se hizo “el compromiso de en cada una de las Cámaras se dará la mayor celeridad posible, sabiendo el interés y la decisión política del gobernador Gustavo Bordet de llevar adelante esta lucha contra el microtráfico, el narcomenudeo, los kioscos que lamentablemente sabemos que están en nuestra sociedad generando muchos problemas sociales”.

Giano hizo hincapié en que son conscientes de que no solo hablan de una política criminal, policial, porque frente a la lucha contra el narcomenudeo, el narcotráfico, no solo hace falta que el Gobierno nacional, la Justicia Federal, la Policía Federal trabaje junto a la Justicia y la Policía provincial para darle un abordaje integral a esta lucha tan compleja, sino que también saben que tiene implicancias sociales: “Hay un problema de salud, de desarrollo social, de menores, de adicciones, por eso hay que darle la mayor comprensión posible y los recursos a cada área de Gobierno para que puedan hacerse cargo no solo de lo delictivo, punitivo, sino haciéndonos cargo de una política social”.

Miradas y aportes

La ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, destacó el debate serio, superador de las dos leyes anteriores. Romero hizo hincapié en que se podrá compatibilizar el combate del narco en el barrio y a la vez en lo grande. Dio su punto de vista ante cuestiones relacionadas a la Policía de la provincia, a las cárceles, y demás puntos que se incluyen en el texto.

Quienes intervinieron en el debate tomando la palabra fueron los senadores Lucas Larrarte, Raymundo Kisser y Nicolás Mattiauda, y los diputados Daniel Koch, María del Carmen Toller, Ayelén Acosta y Gustavo Zavallo.

Presentes además, estuvieron los senadores Aldo Ballestena, Héctor Blanco, Roque Ferrari, como también los diputados Carlos Darrichón, Silvio Valenzuela, Rubén Vázquez, Joaquín La Madrid, Fuad Sosa, Alejandro Bahler.

El proyecto del Ejecutivo

El proyecto de Ley consta de ocho artículos. Se estipula derogar las Leyes Nº 9.783 (B.O. 22/08/2007) y Nº 10.329 (B.O. 06/11/2014), asimismo la provincia adhiere a las disposiciones del artículo 34° y concordantes de la Ley Nacional N° 23.737 y sus modificatorias, en los términos, condiciones y alcances previstos por la Ley Nacional N° 26.052.

El Poder Ejecutivo Provincial requerirá las transferencias de los créditos presupuestarios de la Administración Pública Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial de la Nación, correspondiente a Fuerzas de Seguridad, Servicio Penitenciario y prestación de justicia, conforme a lo previsto por el artículo 5° de la Ley Nacional N° 26.052. Sin perjuicio de ello y hasta tanto se efectivicen las transferencias de los créditos enunciados previamente, el Poder Ejecutivo Provincial efectuará las adecuaciones presupuestarias necesarias a los fines de la implementación de las disposiciones de la presente Ley.

En el artículo cuarto se prevé la destrucción de los estupefacientes, demás elementos e instrumentos a los que se refiere el artículo 30° de la Ley Nacional N° 23.737, que se realizará a través del procedimiento que establezca el Superior Tribunal de Justicia y el Ministerio Público Fiscal. Las multas, los beneficios económicos y los bienes decomisados o el producido de su venta a los que se refiere el articulo 39° de la Ley Nacional N° 23.737 se destinarán a la lucha contra el tráfico ilegal de estupefacientes, su prevención y la rehabilitación de los afectados por el consumo. Su distribución se hará de la siguiente manera: a) El cincuenta por ciento (50 %) al Ministerio de Salud para ser destinado a la Secretaría de Lucha contra las Adicciones o al Organismo que en el futuro asuma tales competencias. b) El cincuenta por ciento (50 %) a la Policía de Entre Ríos para ser destinado a la Dirección de Toxicología.

Asimismo, contempla la creación en la Primera Circunscripción Judicial dos (2) cargos de Agente Fiscal y un (1) cargo de Fiscal Auxiliar, con competencia prioritaria en los delitos previstos en la presente y en todo delito común vinculado de algún modo con éstos. Créase en la Circunscripción Judicial II (Concordia), un (1) cargo de Agente Fiscal y un (1) cargo de Fiscal Auxiliar; en la Circunscripción Judicial III (Concepción del Uruguay), un (1) cargo de Agente Fiscal y un (1) cargo de Fiscal Auxiliar y en la Circunscripción Judicial IV (Gualeguay- Gualeguaychú), un (1) cargo de Agente Fiscal y un (1) cargo de Fiscal Auxiliar, con la misma competencia antes referida. Créase en el ámbito del Ministerio Público Fiscal, cinco (5) cargos de Oficial Principal Técnico, destinados a los Gabinetes de Investigación Forense. (aim)

Me gusta: Me gusta Cargando...