RUBÉN DAL MOLÍN: “SERÉ EL ÚNICO SENADOR DE CAMBIEMOS”

“No es la primera vez que ocurre en la provincia. No me gusta que esto suceda porque pierde entidad una cámara” dijo el candidato a legislador en la HCS de la provincia por el departamento Federación

En comunicación con RADIO RD 99.1, el actual Secretario de Gobierno de la municipalidad de Chajarí, Rubén Dal Molín, y candidato a senador por el departamento Federación, se refirió al trabajo que vienen realizando de cara a las generales del 9 de junio.

«Concluidas las PASO estamos en el tramo de las representaciones institucionales, de cada uno de los espacios, me ha tocado competir con el actual senador Miguel Piana en una interna, y cuatro candidatos del justicialismo, por cuanto ahora quedó un candidato de Cambiemos y uno del justicialismo, y las candidaturas a intendente».

«Lo que hemos hecho de las PASO hasta ahora fue conversar con los candidatos a intendentes y presidentes de juntas de gobierno para ir haciendo un trabajo en conjunto, y a partir de mañana empezamos la tarea un poco más proselitista porque estamos justo en tiempos electoral, ya que hoy lunes comenzaba el programa de campaña».

«Con Piana mantenemos muy buena relación, nadie es dueño de sus votos. El espacio Cambiemos sacó 23500 votos, el justicialismo en la suma de todos los candidatos, 16mil votos, hay diferencia de 7mil votos. Yo solo saqué 13mil, estoy cerca de la sumatoria de los demás candidatos -del justicialismo-. Nadie es dueño de los votos. Las propuestas son distintas, hay que darle una continuidad, nadie se debe creer dueño de».

«Participé en la interna de 2015 como candidato a intendente, en aquel momento me tocó perder la interna con el actual intendente Pedro Galimberti. A los pocos días me sumé a trabajar y siempre digo que la suma de las partes muchas veces es más que el todo, y muchas veces es menos que el todo. En aquel momento fue más que el todo. He tenido otras oportunidades, soy un militante de varios años en la UCR, donde la sumatoria de las partes muchas veces no fue el todo. Son distintas situaciones, ahora estamos poniendo sobre la mesa lo que proponemos para el departamento y el conjunto de ideas que propiciamos primero dentro de las PASO y de ahora en adelante».

Acerca de que Federación sería el único departamento con un legislador de Cambiemos en la cámara alta dijo «no es la primera vez que ocurre en la provincia, segundo no me gusta que esto ocurra porque pierde entidad una cámara, porque la suma del poder público desde la época de Rosas, nunca fue buena. Creo en la pluralidad de ideas, debe haber una responsabilidad distinta. Los países con mucha tradición democrática siempre suelen votar un presidente de un partido y las cámaras con un fuerte control de otro, acá muchas veces no se da, no ocurre, tenemos una tradición muy presidencialista. Es como que si se llevara a la rastra a todo el mundo».

«En realidad va a ser de mucha responsabilidad, ya lo he manifestado mi campaña que mi idea es promover ideas que le ayuden al gobernador llevar adelante sea el que sea, si le toca ser de un palo políticos distintos al mío, no por eso voy a tener un aspecto crítico, sino crítico de la crítica constructiva, por cuanto, trataríamos de proponer cosas que ayuden a gobernar. La provincia está pasando una situación económico financiera extremadamente complicada, pero son cuestiones que tendremos que ver, primero pasar el nueve y después ver qué pasa, a partir de ahí conversaremos».

«Me quedo con el discurso de Schiaretti en Córdoba: debemos aprender que la ciudadanía vota hombres, proyectos e ideas, más allá de la cuestión partidaria. Muchas veces se puede llegar a convivir con otras fuerzas políticas».

«Chajarí ha gobernado con muchos signos políticos distintos en la provincia y en la Nación y sin embargo ha seguido desarrollándose y ha trabajado. La localidad de Federación su pico de crecimiento y desarrollo lo logró con Mario Moine como gobernador y Menen como presidente y una gestión radical de Carlos Cecco. A eso no le presto mucha atención cuando discutimos proyectos locales o departamentales como el nuestro». (RD)

