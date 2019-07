ROSARIO ROMERO TENÍA RAZÓN Y BULLRICH HIZO UN PAPELÓN

La ministra dijo que un “ultra K” incendió el auto de Hein. Hasta el presidente venía a solidarizarse. INFORME DIGITAL reveló que no fue político. Macri no lo visitó en Basavilbaso como dijo Frigerio y el propio Hein salió a aclarar.

Sobre el incendio en la casa del intendente de Basavilbaso, rpecandidato a diputado nacional y presidente del PRO Entre Ríos, Gustavo Hein, circularon versiones contrapuestas. Con el correr de las horas, se comprobó que la más fehaciente fue la que sostuvo la ministra de Gobierno y Justicia de la provincia, Rosario Romero, quien negó que se haya tratado de un ataque político y desautorizó a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, por haber promovido “un uso electoral” del hecho, al haber sostenido que su perpetrador había sido “un militante ultra K”, lo cual finalmente se descartó.

El hecho

Este lunes poco antes de las 5 de la madrugada llamas consumieron el garage y el auto del intendente de Basavilbaso y precandidato a diputado nacional por Cambiemos. Los Bomberos llegaron al lugar y sofocaron las llamas para evitar que se propagaran por el resto de la vivienda.

Afortunadamente ninguno de los integrantes de la familia sufrió inconvenientes, no obstante se vivieron momentos de mucha tensión y nervios. Los daños fueron materiales, sobre todo se destruyó por completo el auto del jefe comunal.

Ese mismo lunes por la tarde la Policía de Entre Ríos detuvo a un sujeto, sospechado de haber sido partícipe del incendio. Fue aprehendido en el marco de un allanamiento en Basavilbaso pedido por la Unidad de Investigación y Litigación de Concepción del Uruguay, a cargo de Juan Pablo Giles.

La denuncia de Bullrich

El mismo lunes por la noche, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en una entrevista en el canal A24, calificó al detenido como «ultra-K».

«Hay una persona detenida que tiene una militancia política ultra-K y que se le han encontrado elementos en la casa que confirman que habría sido perpetrado con esta persona detenida, en conjunto con su hermana, que estaban generando un apriete político sobre el intendente», dijo la ministra de Seguridad.

Frigero también muy mal parado

El ministro del Interior de la Nación y jefe político de Cambiemos en Entre Ríos, Rogelio Frigerio, se sumó a la hipótesis que reveló Bullrich y sentenció: “fue un ataque político, porque el que lo hizo es militante político de la oposición”.

En declaraciones radiales, este martes, el ministro resaltó además que “Hein no sólo es el intendente sino que es el presidente del PRO en Entre Ríos y el primer candidato a diputado nacional del PRO, con lo cual claramente es un hecho de violencia política que lamentablemente vuelve a estar presente”.

Frigerio, además, adelantó que este miércoles, junto al presidente Mauricio Macri, visitarían a Hein para brindarle solidaridad. Pocas horas después, desde el PRO entrerriano se dio por confirmado que el presidente pasaría por Basavilbaso.

Romero: “no hay que utilizar un delito como campaña”

Este martes, por su parte, la ministra de Gobierno de Entre Ríos, Rosario Romero, a cargo de la Policía provincial, salió a desmentir las acusaciones de Bullrich y aseguró que, en base a la información oficial surgida de la investigación, «no tenemos nada que indique que haya un sector político en especial que esté involucrado en esta situación”.

Tras ello subrayó: “desaliento totalmente que a priori se involucre a un sector político o del justicialismo porque nada indica que esto sea así” y advirtió: “no hay que utilizar la comisión de un delito como modalidad de campaña”.

Además, reveló Romero que “le pedí explicaciones a la ministra, le mandé un mensaje y le dije que no había nada de eso y me dijo que se lo había comentado alguien de Basavilbaso; pero es un comentario, no es la línea de la investigación”.

En el mismo sentido se expresó la Procuración General de la Provincia. Nediante un comunicado de prensa emitido este martes por la noche, se señaló que hasta el momento «no hay elementos probatorios sobre motivación política directa en contra de la investidura del intendente como tal o del partido político que preside y por el que llegó al cargo».

La publicación de INFORME DIGITAL

Este miércoles, en tanto, INFORME DIGITAL reveló una foto que muestra al agresor y su hermana abrazados con Hein. En las redes sociales, el sujeto aparece como Medina Edgar.

Si bien fuentes policiales no quisieron confirmar la identidad del detenido, fuentes extraoficiales de la localidad aseguraron que se trataría de la persona que está siendo acusada de agredir al jefe comunal.

La Nación desmintió a Bullrich

Mientras tanto, hasta el propio diario La Nación, indiscutiblemente afín al oficialismo nacional e incluso a la gestión de la propia Bullrich, tuvo que salir a despegarse de la versión que instaló la funcionaria. “Descartan la hipótesis de un atentado político contra el intendente de Basavilbaso”, tituló el medio nacional la nota que puede leerse completa en la sección Entre Ríos en los medios nacionales.

En la publicación se lee que “los investigadores afirmaron que el agresor no es un militante kirchnerista, como había sugerido la ministra”, así como que “se trata de un vecino que había tenido un altercado con Hein por supuestas promesas del jefe comunal y que no fueron cumplidas. ‘Es un personaje del pueblo’, fue el calificativo con el que coincidieron periodistas de la ciudad y dirigentes enrolados en diferentes espacios políticos”.

Macri no fue

Además de la identidad política del agresor de Hein, también se descartó este miércoles la visita del presidente de la Nación a Basavilbaso que se había promocionado desde el PRO. En medio de la incertidumbre sobre las verdaderas causas del atentado y de la maniobra errática en los medios que encabezó Bullrich y a la que se sumó Frigerio, la escala en la “ciudad del riel” fue borrada del itinerario oficial.

Macri sólo pasó por Oro Verde, donde visitó el frigorífico Alberdi, y desde allí repudió el incendio. “Lo que vivió Gustavo Hein no debe existir en la política. No queremos ese tipo de violencia”, expresó el mandatario en las puertas de la planta cárnica.

El mandatario nacional, en el marco de su paso por la provincia, publicó en Instagram una foto junto a Hein. El encuentro no fue en Basavilbaso sino en Paraná y en el texto que acompañó la publicación el presidente no sostuvo la hipótesis del atentado político que pregonaron sus funcionarios.

Hein: «Bullrich no puede hablar en nombre de todo el partido político”

Pero las declaraciones más contundentes que desautorizaron a la ministra de Seguridad de la Nación provinieron del mismo PRO, e incluso del propio afectado: Gustavo Hein. El intendente, de todas formas, salió tarde a aclarar el perfil del agresor.

Luego de la publicación de INFORME DIGITAL y de que la hipótesis del móvil político fuera descartada por medios nacionales, el jefe comunal admitió que no fue un atentado político y criticó los dichos de la ministra. Finalmente, este miércoles calificó el hecho como “un acto de intolerancia que hoy tenemos que repudiar. Yo no soy más importante porque soy el intendente, porque le puede pasar a cualquier hijo de vecino”, aseguró.

En ese sentido, cuestionó las declaraciones emitidas por Bullrich: “ella no puede hablar en nombre de todo el partido político”, sentenció Hein.

“Hace tres años y medio que sistemáticamente, por parte de esta persona y su hermano, vengo sintiendo presiones, demandas y cuestiones que hablan en nombre del peronismo, pero no puedo enjuiciar al peronismo porque éstas son personas aisladas que hablan en nombre propio”, aclaró el titular del PRO entrerriano.

“Hay que separar la paja del trigo”, sentenció Hein y apuntó que “esta persona (por el detenido) tiene un pensamiento totalmente irracional”.

Hein salió, tarde, a poner distancia con Bullrich y admitir la posición de Romero. (informedigital)

Me gusta esto: Me gusta Cargando...