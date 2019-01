REPUDIO A LA INCLUSIÓN DE ETCHEVEHERE COMO “ENTRERRIANO DESTACADO”

El gremio de prensa provincial afiliado a Fatpren manifestó su malestar por la distinción otorgada por un medio de comunicación al empresario socio de El Diario. “Es increíble; echó a 80 trabajadores sin pagarles”, argumentó la prosecretaria Gremial de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, Silvina Ríos.

Como una tradición cada vez más devaluada, cada fin de año el diario Uno de Entre Ríos otorga un reconocimiento a lo que entienden son las personalidades del período que culmina. En la última edición del 2018 incluyó a Juan Diego Etchevehere, titular del Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER) y socio de la empresa editora de El Diario de Paraná, que a mediados del año pasado despidió a 80 trabajadores adeudándoles ocho meses de sueldos y sin pagarles la indemnización. Es por esto que el reconocimiento levantó airadas críticas. “Parece una tomada de pelo”, dijo a esta Agencia Ríos.

En un comunicado de Sindicato Entrerriano de Trabajadores de Prensa y Comunicación (Setpyc), señalaron “que jamás se puede premiar a un empresario que entiende que los trabajadores son la variable de ajuste y que no cumple con las más elementales obligaciones, como es pagar sueldos por lo que ya se trabajó, tanto como hacer frente a las obligaciones básicas que rigen en un estado de derecho en el fin de la relación laboral”.

La prosecretaria de Fatpren no salía del asombro ante la premiación de Etchevehere, “siendo que es un empresario que echó a 80 personas sin pagarles meses de sueldo y la indemnización. Nos toman de tontos, es increíble”, planteó.

Setpyc aclaró también: “somos concientes de que Juan Diego Etchevehere, como sus hermanos Luis Miguel Etchevehere, Sebastián Etchevehere y su madre Leonor Barbero, no son los únicos responsables de este estado de situación, sino que también lo son sus socios mayoritarios, en especial Ramiro Nieto. Sin embargo, como parte patronal, la familia Etchevehere no ha tratado de dar ningún tipo de solución, y con su silencio y pasividad no hacen más que convalidad la salida arbitraria, intempestiva e insultante de más de 80 trabajadores del centenario medio de comunicación impreso de la capital provincial”.

Por último el sindicato de prensa afirmó que “no se ‘recrea la dignidad del trabajo’, como dice Uno, al premiar a un empresario presuntamente vaciador, ajustador, y que despide a sus empleados sin pagar y adeudándole sueldos y cargas sociales”. (aim)

