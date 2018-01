“Prohibido olvidar al ARA San Juan”, instó la madre del submarinista entrerriano

Raquel, la madre del teniente de navío Fernando Mendoza, único entrerriano en la tripulación del submarino, desde su casa en Concordia, reclamó que se siga buscando al buque que permanece desaparecido desde hace dos meses.

“Estamos como el primer día”, advirtió Raquel, la madre del teniente de navío Fernando Mendoza, único entrerriano en la tripulación del submarino ARA San Juan que permanece desaparecido desde hace dos meses.

“Lo único que queremos es encontrarlos como sea, vivos o muertos, pero si están muertos queremos que tengan una cristiana sepultura. Queremos saber qué pasó, quienes son los responsables y culpables”, remarcó la mujer, al tiempo que denunció: “Lamentablemente, la corrupción mata”.

En la oportunidad, también reclamó que se siga buscando a los submarinistas. Raquel considera que no se hicieron las cosas debidamente para encontrarlos y que fallaron los operativos de búsqueda. “Creo que con toda la tecnología que hubo, hablo por lo que dicen, porque me hubiese gustado ver los recursos que emplearon y todo lo que dijeron, no los buscaron en el lugar correcto. Yo mande un mensaje pidiendo que salgan de Ushuaia siguiendo la ruta que hizo el submarino y no sé si lo hicieron, pienso también en el informe que dio Estados Unidos y no creo que miles de kilos de materia de hierro y masa se hayan desintegrado.. conozco el submarino por dentro y por fuera y lo recorrí varias veces y no entiendo cómo se pudo desintegrar sin que encuentren nada”, detalló.

Como toda madre, siente orgullo al hablar de su hijo el recordar las virtudes y la capacidad de Fernando. “Mi hijo amaba a la armada, él cuándo rindió para ingresar, salió mal la primera vez, pero tenía tantas ganas de entrar que se anotó en la UTN para prepararse mejor y así pudo fortalecerse y pelear para ingresar con muy buenas notas. Era un hombre de estudio, muy formado. A la Armada no entra cualquiera, siguió estudiando y se especializó en motores de propulsión, después estudió para ser submarinista y no cualquiera lo es, él era un genio”.

“Tanto él como los 43 tripulantes eran hombres muy valiosos para el país”, agregó la mujer al tiempo que instó: “Está prohibido olvidarse del ARA San Juan” y posó para la foto con su nieto, también marino. (ElSol)

