PRESENCIA NACIONAL: ATE SE PREPARA PARA LAS ELECCIONES: LA LISTA VERDE Y BLANCA BRINDÓ UNA CHARLA

El secretario general de ATE capital y secretario adjunto de la CTA, Daniel Catalano, estuvo en Paraná de cara a las elecciones de ATE, del 7 de agosto. «La conducción nacional del gremio es cómplice del gobierno de Macri», dijo.

La lista Verde y Blanca de la Asociación Trabajadores del Estado, con la fórmula Catalano-Quintriqueo, el próximo 7 de agosto disputará la conducción del gremio de estatales.

Este miércoles, en la sede de la CTA Entre Ríos, en Paraná, se presentó Daniel Catalano, secretario general de ATE capital y secretario adjunto de la CTA y brindó una charla.

«Venimos transitando estos tres años y medio de macrismo, con la dificultad de tener un sindicato que convive con Cambiemos y nosotros necesitamos que ATE pueda tener esa histórica autonomía para poder defender los puestos de trabajo. Lamentablemente la conducción nacional es cómplice del gobierno de Macri, acordando listas en las provincias para poner a sus candidatos, abandonando la pelea de compañeros y compañeras», manifestó a Elonce TV.

Para Catalano «está cobrando mucha fuerza la Verde y Blanca en todo el país, generando que haya una trasformación en todos los trabajadores y las trabajadoras».

Consultado por los datos del INDEC, manifestó: «Se busca que se generen las condiciones de la resistencia en la unidad del movimiento obrero para darle una chance a nuestro pueblo, para que pueda tener una mejor calidad de vida de cara a la etapa que viene. Para nosotros Macri cumplió un ciclo».

«La realidad nos atraviesa a todos y todas. Nuestros compañeros y compañeras no están pudiendo garantizar la comida diaria. Hay provincias en donde no estamos organizando para dar de comer a nuestros hijos. En Santiago del Estero las seccionales se juntan al mediodía para brindar el alimento, en La Rioja nos organizamos para tener trabajado a contraturno de los laborales. Los muni cipios dicen que ya no tiene presupuesto para poder garantizar los aumentos salariales. Nuestro sindicato a nivel nacional no pelea y se está generando estrategias de supervivencia; necesitamos un cambio, por eso los invitamos a votar por la Verde y Blanca», puso relevancia.

Asimismo acotó: «Uno no puede organizar su economía familiar con salarios de 4000 pesos, con 4000 pesos se hace imposible poder seguir sosteniendo el marco de trabajo, por eso es imperioso que hay una reestructuración económica, o un cambio de gobierno o generar las condiciones de una resistencia para buscar una vida mejor». Elonce.com.

