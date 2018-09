PARA EL SOEVER EL PROYECTO DE LEY DEL DIPUTADO VITOR ES UNA PRIVATIZACIÓN ENCUBIERTA DE VIALIDAD

Frente a la pretensión de una nueva legislación en la provincia de Entre Ríos relacionada con la conformación de consorcios para trabajar en caminos de Entre Ríos, imitando un sistema que impera en las provincias de Córdoba y Chaco, los trabajadores Viales provinciales queremos manifestar nuestra preocupación en este sentido, por entender que sólo se pretende transferir recursos públicos a manos privadas.

Desde Sindicato de Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos (Soever) rechazamos esta iniciativa porque el proyecto de ley que se trató días atrás en la Comisión de Comunicaciones, Energía, Transporte, Comercio y Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados expresa una privatización encubierta, ya que tal como está enunciado pretende que los recursos de Vialidad sean destinados a terceros. Los consorcios no serían “un complemento” a la tarea que realizan hoy los trabajadores viales, tal como dice el diputado Esteban Vitor, por la sencilla razón que no pretenden tener recursos propios, si no que servirse de la partida presupuestaria de vialidad.

En este sentido, si se adopta el modelo Cordobés, la Conservación Vial junto a la Obra por Administración, pasarán a manos de Entidades Civiles que prestarán servicios a vialidad, y seguramente, será vialidad -como ha ocurrido en otros tiempos- la que deba proveerlos de equipamiento y recursos con los que no cuentan a Instituciones a crearse y que se le derivarán funciones que le son propias de la repartición.

Esta particular iniciativa nos pone en alerta, pues ya ha habido otros intentos en el pasado. En los cuales lo que se pretendía era una velada “privatización”, a través de la tercerización del mantenimiento de los caminos, y poniendo en riesgo no solo la fuente laboral, sino también el patrimonio del Estado provincial.

Este es un claro intento privatista que apunta al desmantelamiento del Organismo Vial, el cuál quedará reducido a la mínima expresión y solo para certificar y controlar, con el objetivo de pasarle la conservación de caminos, seguramente, a empresarios ruralistas, sector al que pertenece y representa Vitor.

Es muy clara la legislación existente en nuestra Provincia, y nuestra Vialidad fue Creada por Ley N° 2.936 de 1932, (Texto Ordenado por Decreto N° 6771/59 y modificada por Ley Nº 10096/11), como un Ente Autárquico de Derecho Público, con vinculación del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, estableciéndose que sus funciones son: estudiar, proyectar, planificar, asesorar, ejecutar obras viales o aquellas que por su especial naturaleza y necesidad le requiera expresamente el Poder Ejecutivo Provincial, en el marco de las competencias establecidas por la Ley o las que se convengan con entidades estatales, municipios o comunas, mantenerlas y conservarlas para dotar a la provincia de una adecuada comunicación terrestre.

Ante esta situación los trabajadores viales provinciales nos declaramos en estado de alerta. De prosperar esta iniciativa agotaremos todas instancias legales y utilizaremos todas herramientas gremiales para desestimar este proyecto de Ley. Asimismo solicitamos a las autoridades y legisladores provinciales que se busquen los medios para dotar a nuestra Vialidad de los recursos necesarios, fortaleciéndola institucionalmente, ya que esta es la mejor forma seguir manteniendo la red caminera en buen estado, y poder seguir brindando un buen servicio para la producción, la educación, la salud y el trabajo de los entrerrianos.

Comisión Directiva de Soever

Paraná, 13 de setiembre de 2018

