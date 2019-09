MALESTAR CON NACIÓN POR EL DETERIORO DEL HISTÓRICO PALACIO SAN JOSÉ

La visita en campaña de Macri a La Histórica se dará en medio de polémica. El monumento icónico de la ciudad está dañado y el intendente Lauritto acusó que Cambiemos «no sólo no se ocupó de la Casa de Urquiza, sino que abandonó el Palacio».

El presidente de la Nación, Mauricio Macri, como parte de su campaña para las elecciones del 27 de octubre, desembarcará el jueves de la semana que viene en Concepción del Uruguay. Será una de las 30 ciudades que visitará con su «Marcha del Sí se Puede», que luego lo llevará a La Paz. La llegada del mandatario a la localidad se producirá mientras se desarrolla una controversia entre el gobierno local y la administraci´n nacional por el mantenimiento del Palacio de San José.

El castillo donde moró el General Justo José de Urquiza está en franco deterioro desde hace un tiempo. Su cuidado depende de la secretaría de Cultura de la Nación, por su carácter de Monumento Histórico Nacional.

El intendente de Concepción del Uruguay, José Lauritto, salió con los tapones de punta a exigir a la Casa Rosada que se ocupe de proteger el palacio, y comparó que su gestión sí se dedicó al cuidado de otros sitios históricos.

“El abandono que tiene hoy el Palacio San José nos hace llorar”, soltó Lauritto y reclamó: «le pedimos al ministro Avelluto (SIC) que arregle la Casa de Urquiza —el Correo—. Nosotros ya nos habíamos ocupado de la Basílica y del Colegio».

«Hoy me da dolor porque no sólo que no se ocupó de la Casa de Urquiza, sino que abandonó el Palacio San José”, señaló el intendente.

Según manifestó Lauritto, el gobernador Gustavo Bordet ya conocería la situación y también “estaría muy preocupado», registró Babel .

“A nosotros nos costó mucho conseguir el dinero para la basílica y el colegio”, recalcó el jefe comunal, tras lo cual reiteró que desde Nación dejaron de atender las necesidades edilicias y presupuestarias del edificio que fuera de Urquiza. (informedigital)

