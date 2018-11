LO HABILITARON PARA LA VISITA DE FRIGERIO Y NO AGUANTÓ LA PRIMERA LLUVIA

Vecinos de Crespo manifiestan su malestar por el estado que ya muestra el acceso a la ciudad, financiado en dólares y que el intendente Darío Schneider quiso tener listo para la Fiesta de la Avicultura, a la que asistió el ministro.

La ciudad de Crespo vivió su Fiesta Nacional de la Avicultura este fin de semana, que contó con las presencias del ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio, y del gobernador Gustavo Bordet, quienes fueron recibidos y agasajados por el intendente local, Darío Schneider (Cambiemos-UCR).

Sin embargo, el temporal que azotó a la provincia entre sábado y domingo tiñó el balance del fin de semana festivo en buena parte de la población crespense. La mala noticia no fue sólo la obligada suspensión del recital de Axel que cerraría la festividad, sino también el socavamiento de un sector del acceso a la comuna, que viene siendo remodelado y fue especialmente habilitado para la edición 2018 de la “FNA”.

Un vecino que se comunicó con INFORME DIGITAL se despachó: “es un desastre cómo quedó. Con la primera lluvia grande ya se levantó todo el asfalto. Todo inundado, no desagota el agua. Es cualquier cosa lo que han hecho. ¿En esto gastaron la plata?”, se quejó.

Es que la obra de remodelación del acceso “Presidente Raúl Alfonsín” es financiada con parte del crédito en dólares que tomó la gestión del radical Schneider, así como el mejoramiento de desagües pluviales en Barrio Azul. En octubre del año pasado el Concejo Deliberante crespense aprobó por unanimidad la autorización al intendente para tomar deuda hasta por 830 mil dólares para solventar obra pública.

La obra en el acceso principal a la ciudad incluye la ejecución de una segunda vía; el fresado y repavimentación de la vía existente; un nuevo puente sobre el arroyo natural y dos rotondas, además de obras complementarias como alumbrado, reubicación de alcantarillas, conductos de desagüe, accesos, torres de tendido de redes eléctricas, entre otras. Para los trabajos se destinó mano de obra y equipamiento municipal. La remodelación comenzó en enero de este año y el plazo de ejecución previsto era de entre 11 meses y un año.

Este viernes, a horas del inicio de la fiesta avicultora, el propio intendente radical publicaba en las redes sociales una foto panorámica y destacaba “así se veía anoche el Acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín, que ya podremos utilizar a partir de esta tarde para comenzar a disfrutar de la Fiesta Nacional de la Avicultura”. La llegada del ministro Frigerio estaba prevista para esa noche.

Explicaciones oficiales

Este lunes, ante las quejas que empezaron a replicarse entre los crespenses, la gestión de Schneider intentó tranquilizar a la población. “Quédense tranquilos los crespenses, que no es una gran pérdida. Esa obra no está culminada, ni mucho menos. La compactación no está terminada, sólo la parte de circulación vehicular”, salió a explicar el secretario de Obras Públicas y Servicios Urbanos, Juan Diego Elsesser.

“Habilitamos la circulación vehicular, pero faltan hacer los puentes peatonales, las veredas y el resto de la obra. Esa zona que se ha bajado, se ha socavado por la intensa lluvia, es justamente donde resta hacer la obra complementaria, que la estaríamos siguiendo en el día de mañana”, precisó el funcionario a Estación Plus.

“La obra no se inauguró. Lo que queríamos es que la circulación del tránsito se pueda habilitar para la Fiesta de la Avicultura, para tener una circulación segura y cómoda, como la tuvimos este fin de semana”, aclaró el secretario de Obras Públicas.

“Estuvimos verificando la obra y no tuvo mayores inconvenientes”, aseguró Elsesser y afirmó que el daño que se observa en las fotos viralizadas “es una bajante lateral a una veredita, no es el hormigón de circulación vehicular, sino un paso para la gente. Cuando hagamos la loza de los puentes y la unamos con la vereda existente, se va a solucionar el problema”. (informedigital)

