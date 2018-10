LEGISLATURA ENTRERRIANA: QUIEREN QUE SE DECLARE LA EMERGENCIA ALIMENTARIA

Lo solicitará el urribarrimo. También adelantó que frente al caso del cual resultó asesinado un joven en el barrio Capibá se pondrá en funciones la bicameral de Derechos Humanos.

De la Redacción de Página Política “Junto a otros diputados estamos evaluando la presentación de un proyecto que declare la emergencia alimentaria en la provincia. Los resultados conocidos nos colocan en el triste podio de las 3 provincias con más pobreza del país. Esto claramente es el resultado de las políticas de (Mauricio) Macri y de quienes debiendo ejercer un rol de oposición han estafado al electorado acompañándolo”, sostuvo Pedro Báez.

Y agregó: “La declaración de la emergencia alimentaria será una herramienta para que el gobierno provincial pelee por los intereses de los entrerrianos, especialmente de los más humildes. Frente al atropello y las injusticias hay que pararse ante este gobierno de ricos para ricos”. Para Báez “nuestra provincia sólo ha recibido látigo pero no chequera, por eso no se comprende el acompañamiento a las políticas de Macri”.

El diputado provincial, enrolado en Unidad Ciudadana, señaló que “a nadie puede sorprender lo que está ocurriendo, es cierto que mintieron mucho, pero respecto al modelo estaba claro que venían a suplantar uno productivo por otro rentístico financiero con apertura económica, entonces las consecuencias no podían ser otras. Es hora que escuchen al pueblo. Hace pocos días hubo en todo el país enormes manifestaciones y acá en Paraná y en otros lugares de la provincia también. Hay una clara mayoría que pide un freno al desmantelamiento del Estado y al endeudamiento de Macri y eso debería manifestarse en no acompañar este proyecto de ley de Presupuesto confeccionado en las oficinas del FMI. Sin embargo Bordet está instruyendo a sus legisladores para que nuevamente apoyen lo que sin duda tendrá como consecuencias más desempleo y pobreza”, cuestionó en un comunicado.

“Sí ese acompañamiento tuviera como resultado mejoras en la provincia a lo mejor nos deberíamos quedar callados, pero lejos de eso estamos terceros en el ranking de pobreza, cae el consumo, cierran comercios, desaparecen pymes, se desfinancian programas sociales, sanitarios y educativos, la economía real de la provincia está en bancarrota, no hay obra pública y la deuda de la provincia se fue de 13 mil millones a más de 37 mil millones. Cuál es la ganancia para la provincia?”, se preguntó en un comunicado.

Bicameral de Derechos Humanos

Ante el hecho del que resultara muerte un joven del barrio Cápiba, Báez señaló que “en la semana entrante vamos a conformar la bicameral de Derechos Humanos en la Legislatura provincial y desde allí haremos lo que corresponda para que esto no vuelva a ocurrir”.

“Creo que la muerte de Gabriel Gusmán nos debe interpelar a todos. No estoy de acuerdo con aquellos que dicen que todos los que viven en un barrio humilde son delincuentes ni tampoco conque todas las balas policiales son consecuencia de gatillo fácil. Lo que verdaderamente importa en este sentido son las instrucciones políticas. Desde el 2003 al 2015 hubo claramente una decisión política de priorizar el valor de la vida y entonces la política de seguridad era la prevención, ahora se abrieron las puertas a los peores fantasmas y si no hay firmeza desde el poder político frente a las fuerzas policiales no podremos esperar nada bueno. A la marginalidad se la combate con trabajo e inclusión, al gatillo fácil con formación y firmeza en hacer cumplir las leyes. Frente a la muerte terrible y violenta de un joven solo hubo silencio de quienes son responsables políticos y eso no es una buena señal”, cerró. (paginapolitica)

