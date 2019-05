LA UCR DE ENTRE RÍOS QUIERE ENFRENTAR A MACRI

Lo dijo el presidente del partido Leandro Arribalzaga en respuesta a Esteban Vitor, integrante del PRO que quiere al presidente como único candidato en las PASO nacionales de agosto.

La próxima Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, el 27 de mayo, deberá definir la estrategia del partido para las elecciones nacionales. Habrá dos definiciones centrales. Una es si el radicalismo ratifica su pertenencia a Cambiemos y si propone o no la inclusión de otras fuerzas. La otra es si presenta un precandidato a presidente propio para las primarias del 11 de agosto.

El PRO busca marcarle la cancha a su socio principal. Rechazan la posibilidad de incluir otros sectores en la alianza y se niegan a que Mauricio Macri deba dar la interna por la candidatura presidencial en Cambiemos contra otro dirigente en agosto. Esta posición la expuso en Entre Ríos el diputado provincial y presidente del PRO Paraná, Esteban Vitor.

El presidente de la UCR entrerriana e intendente de Villa Elisa, Leandro Arribalzaga, ratificó en declaraciones a INFORME DIGITAL que debería haber más de una precandidatura en Cambiemos para las PASO nacionales.

“Esto es particular mío. Para mí, debe haber internas si hay otros candidatos. Fortalece más a Cambiemos. No es una posición que pasa por Macri o no Macri. Para construir fuerzas tiene que haber internas y dar opciones a los distintos afiliados o simpatizantes”, definió el intendente elisense, aunque no quiso arriesgar un nombre para la posible precandidatura que iría a las PASO como alternativa a Macri en el oficialismo.

Respecto de la otra resolución de la Convención Nacional sobre la continuidad en Cambiemos y su futura composición, Arribalzaga evitó precisar qué nuevos sectores sumar a Cambiemos, pero no descartó su ampliación. “La UCR siempre fue frentista y es necesaria la amplitud, porque el país se construye con todos. En Cambiemos, o en un Cambiemos ampliado, tiene que haber consenso”, sintetizó.

“De seguir en Cambiemos, la UCR debe tener las mismas posibilidades que todos los partidos que lo integran. Tener participación en las decisiones”, insistió Arribalzaga.

En cuanto a las elecciones provinciales, el titular de la UCR aseguró que “el trabajo que están haciendo los candidatos provinciales como cada uno de los candidatos locales va a llamar a muchos entrerrianos a votar a Cambiemos. Muchos votaron en blanco y van a optar por la opción de (Atilio) Benedetti y (Gustavo) Hein”.

En la vereda del PRO, Esteban Vitor, diputado provincial de Cambiemos y titular del partido amarillo en Paraná, aseveró que el presidente debe ser el candidato de la alianza a la presidencia de la Nación. “Creo que el candidato es Mauricio Macri. Incluso el peor momento me parece que ya pasó. Las encuestas dan que hay una incipiente recuperación de la figura de Mauricio Macri, así que creo que tiene que ser él”, dijo en declaraciones a Radio UNER.

El legislador del PRO dijo respecto a la economía que “nos duele porque hay muchos argentinos que la están pasando mal, pero tenemos que recordar de donde partimos, porque no partimos de 0 sino de -100. Partimos con 33% de pobres, no pagando la deuda en el exterior y con default, con bolsones de corrupción. Eso no se cambia de un día para el otro”.

En cuanto a la situación de la UCR y del PRO dentro del frente Cambiemos, de cara a la Convención radical, resaltó: “creo que Cambiemos llego para quedarse. Seguramente hay gente dentro de la UCR que quiere irse, pero creo que es minoritario”.

