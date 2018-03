La relación Bordet-Nación y el peronismo, según Giano

“El peronismo preferiría un gobernador que se diferencie más”, reconoció el senador. Dijo que el “hay 2019” es una expresión embrionaria de unidad a la que le faltan las principales figuras y el sindicalismo.

“La relación que el Gobernador tiene con la Nación es acorde con las necesidades del pueblo entrerriano, con las necesidades de 90 mil familias que dependen de una buena administración, de la continuidad de programas y del mantenimiento de la obra pública”, describió el presidente del bloque de senadores del Partido Justicialista.

Angel Giano comprendió sin embargo que “hacia dentro del peronismo, seguramente se preferiría un gobernador que se diferencie más”.

“Bordet tiene una buena imagen, consolidada. Tal vez no sea tan positiva esa imagen hacia dentro del peronismo. Pero se ha priorizado la buena gestión, la tranquilidad en la administración, la previsiblidad, las obras por sobre el disgusto que pueda generar en gran parte del peronismo”, analizó el legislador de Concordia en diálogo con el programa Cinco Esquinas (Radio Municipal Costa Paraná).

Giano marcó que es la partida que deben jugar “todos los gobernadores, incluso (Luis) Manzur que fue por años ministro de Cristina Fernández”. “El gobierno de Bordet es muy distinto. No despide trabajadores, no reprime, tiene la voluntad de aumentar los salarios por encima de la inflación. Pero hay una dependencia que es de muchos años: la Nación tiene los recursos y las provincias tienen las escuelas, los hospitales, la policía”, graficó.

Unidad embrionaria

Ante las expresiones de unidad del peronismo, a nivel nacional, Giano apuntó que se trata de manifestaciones muy embrionarias aún. “Si el peronismo no genera la unidad programática, la unidad en la concepción, en la acción, con una propuesta superadora va a ser muy difícil recuperar el gobierno nacional”, advirtió.

“Hasta el momento, no he visto a Massa con Cristina, ni a Florencio Randazzo con Cristina, ni a Gioja con Massa, ni con los gobernadores, ni con los gremios. Lo que hay hasta ahora es embrionario, no es suficiente”, dijo y condicionó: “A la mesa tienen que estar los gobernadores, los legisladores más importantes, quiero ver a Cristina, a Gioja que es presidente del PJ, a Massa, a Randazzo y a los gremios que son la columna vertebral del peronismo. Hasta ahora sólo tenemos reuniones de las segundas líneas”, consideró.

En Entre Ríos

Giano remarcó que esa vocación del “hay 2019” no ha hecho pie en Entre Ríos. Y planteó como agravante que “el año pasado fracasó la unidad que se planteó para la elección legislativa. Se perdió con 120 mil votos”. “Hay que buscar la unidad que consolide la gestión de Bordet y nos dé chances de recuperar una gran cantidad de votos”, apuntó.

Se manifestó a favor de habilitar la estrategia de internas en el peronismo, aunque advirtió que “la interna sirve si el que gana conduce y el que pierde acompaña porque en Concordia los votos que fueron a otras listas de la interna terminaron por ir a Cambiemos”, disparó. (paginapolitica)

