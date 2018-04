Jaroslavsky pide sanciones para radicales que no acepten la separación de Cambiemos

Su agrupación interna de la UCR Entre Ríos apoya la propuesta de sancionar por “inconducta grave” a los diputados y a senadores que no cumplan con la resolución del último Congreso provincial de armar bloques propios radicales.

El sector interno “Renovación” de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos que lidera la ex intendente de Victoria y ex diputada nacional, Gracia Jaroslavsky, apuntó a las cabezas de María Alejandra Viola y Alberto Rotman, los dos diputados provinciales que decidieron permanecer con el PRO en el bloque Cambiemos y no conformar “UCR en Cambiemos”, como hicieron sus cinco pares que integran la Corriente Illia.

Este martes los illistas comunicaron en los medios y en la Cámara que conformaban su bloque propio. Son Sergio Kneeteman, Gabriela Lena, Fuad Sosa, José Artusi y Jorge Monge.

Cumplieron así con la resolución del último Congreso radical de formar bloques propios radicales en la Legislatura entrerriana e impulsar interbloques de Cambiemos en los que confluir con el PRO. Viola y Rotman, en cambio, se rehusaron a sumarse a ese nuevo bloque.

Ante ello, el sector de Jaroslavsky dejó sentado en un encuentro que mantuvo este martes en el norte provincial que “aquellos radicales que no cumplan con la orden dispuesta por el máximo órgano partidario deberán ser sancionados por ‘inconducta grave’”, de acuerdo con el artículo 134 y siguientes de la Carta Orgánica Provincial de la UCR. Cabe advertir que lo mismo cabría para los senadores, que hasta el momento no formaron el bloque radical y, de hecho, cuestionan la resolución del Congreso.

Según indica su comunicado enviado a INFORME DIGITAL, la agrupación de la ex intendente victoriense se reunió en Federación con militantes y dirigentes de esa ciudad y de Chajarí y Concordia. También se expresó en pos de que la UCR tenga “un rol más protagónico en Cambiemos” para “lograr una real coalición de Gobierno”.

Tanto Rotman como Viola se refirieron al conflicto. El concordiense aseguró, respecto de la resolución del Congreso del 17 de marzo: “no estoy incumpliendo nada porque a mí me eligieron como Cambiemos. Yo fui candidato en una boleta de Cambiemos”.

Sobre la posibilidad de ser sancionado orgánicamente, insistió: “no creo, porque a mí me eligieron como diputado de Cambiemos y aquí sigo”. Además, advirtió que “casi el cien por ciento de los intendentes avalan la postura y aparentemente el Comité Nacional también avala lo que hemos hecho. Estoy tranquilo”.

Viola, por su parte, denostó a sus ex correligionarios de la Corriente Illia, a quienes acusó de “funcionales” por la división del bloque y se negó a que puedan llamarse “UCR en Cambiemos”. La legisladora paceña instó a evitar “confusiones en la opinión pública” y, prácticamente, les sugirió que se busquen otro nombre. (informedigital)

