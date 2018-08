Interna UCR: Otra vez un intendente deja mal parado a Lacoste

El diputado nacional promocionó su perfil de gestión en Buenos Aires con jefes comunales radicales justo después de lanzar su candidatura a presidir el partido. El de Federación, Carlos Cecco, salió a despejar toda interpretación de apoyo.

Por segunda vez en la semana un intendente radical sale a marcar distancia con la candidatura del diputado nacional Jorge Lacoste a presidente del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical. Primero fue el de Gualeguay, Federico Bogdan, que desmintió su adhesión a la postulación del legislador. Ahora, el de Federación, y presidente del Foro de Intendentes de Cambiemos de la provincia, Carlos Cecco, aclaró que su foto con Lacoste en Buenos Aires fue estrictamente “institucional” y que participa del otro armado interno, que se reunió el sábado en Villaguay.

La prensa del diputado nacional y ex intendente de Sauce de Luna difundió un encuentro de Lacoste en Buenos Aires con varios presidentes municipales radicales y de Cambiemos, en el que conocieron el funcionamiento de la planta de residuos CEAMSE. Si bien se promocionó como “jornada de trabajo”, las fotos habilitaron la lectura política, a horas del lanzamiento del legislador para conducir la UCR.

Pero las sensibilidades en la interna radical están a flor de piel y Cecco, uno de los asistentes a la jornada en Capital Federal, salió de inmediato a despegarse de la campaña partidaria del diputado nacional. “Fui a una reunión institucional. No quiere decir que yo estoy adherido a la candidatura de Lacoste. Quiero aclararlo porque fui a Villaguay, adonde llevé la preocupación del Foro de que queremos evitar la interna y buscar consenso”, manifestó en declaraciones a INFORME DIGITAL.

Se refirió así al encuentro que reunió en dicha ciudad a los sectores políticos de Atilio Benedetti, Gracia Jaroslavky y Fabián Rogel, en paralelo a la cumbre que encabezaba Lacoste en Tala. Cecco aseguró que desde ese conglomerado “estamos pensando en tratar de evitar la interna y están las puertas abiertas”. Consultado sobre si también se reuniría con el ex intendente de Sauce de Luna en el marco de la interna, aclaró que “voy a participar de un encuentro en el que podamos dialogar y buscar un consenso, pero no sectorizada”.

“Yo estoy en el sector de Benedetti, Rogel y Jaroslavsky, no como presidente del Foro sino como intendente, transmitiendo la preocupación de que no queremos que haya internas. En Villaguay hablamos de buscar todos los canales para la inclusión en búsqueda de un consenso, no se habló de ninguna candidatura. Si agotadas las instancias no se puede llegar a un acuerdo, el radicalismo lo decide democráticamente a través de internas”, concluyó el jefe comunal de Federación.

