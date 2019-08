GUSTAVO BORDET: «QUE EL GOBIERNO HAGA POLÍTICA CON DINERO NACIONAL, NO DE LAS PROVINCIAS»

«Manifestamos claramente nuestro rechazo a que se apropien unilateralmente y de manera inconsulta de fondos que corresponden a las provincias», aseguró el gobernador.

El gobernador Gustavo Bordet contó detalles de la reunión entre 19 gobernadores de este miércoles a raíz de las medidas de Mauricio Macri que significan menos ingresos por fondos coparticipables. En este sentido, habló con el Nueve y pidió «que el Gobierno haga política con dinero nacional, no de las provincias».

«Manifestamos claramente nuestro rechazo a que se apropien unilateralmente y de manera inconsulta de fondos que corresponden a las provincias. Nosotros no estamos no estamos en desacuerdo de que se beneficie a muchos sectores, a trabajadores que pagan Ganancias, al consumo en el IVA, lo que estamos en desacuerdo es que si el Gobierno quiere llevarlo adelante, que lo haga con sus recursos, que no lo haga a costa de los recursos de las provincias».

Sobre ello, Bordet dijo que estos fondos corren del eje el presupuesto armado por las provincias, basado incluso en pautas macroeconómicas como la inflación que se desfasaron. Cuestionó al respecto que se había planteado una meta de 23% que ya fue ampliamente superada durante los primeros siete meses del año, publicó Ahora.

«A Entre Ríos le representa 1.643 millones de pesos de perjuicio de acá a fin de año, lo cual pone en riesgo el equilibrio financiero que nos costó muchísimo construir», puntualizó.

En este sentido, además, cuestionó. «Lo peor del caso es que estas medidas son sólo por tres meses. Es decir, no vienen a solucionar un problema de fondo, de raíz que tiene. Esto hay que discutirlo con el gobierno que viene. Esto que se ha hecho es una medida electoralista que solamente atiende al muy corto plazo y después todo vuelve a lo que era antes. Pero en esos tres meses nos generan un desfinanciamiento brutal a las provincias».

Desde esta perspectiva, Bordet fue contundente: «Lo que nosotros estamos pidiendo es que el Gobierno sostenga las medidas, pero que se haga cargo con recursos del gobierno nacional, no de las provincias. Si quiere hacer política, que la haga con dinero del gobierno nacional, no con el de las provincias».

«El lunes que viene vamos a estar presentando un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia para que haga lugar a este reclamo, porque claramente es inconstitucional. Estamos hablando de derechos que las provincias ceden a la Nación para que luego lo redistribuya a través de la coparticipación. Y en esto hubo una apropiación de manera unilateral y nunca nos consultaron», sostuvo.

«En Entre Ríos siempre hemos sido reticentes a querer judicializar temas con Nación. Siempre preferimos acordar, siempre preferimos encontrar soluciones. Pero la verdad que acá nos encontramos con una medida inconsulta, que tiene efectos por tres meses y que nos provoca un perjuicio muy grande. Nadie nos llamó ni antes ni después. Pasó una semana y no hemos tenido contacto. Reclamamos lo que legítimamente nos corresponde», agregó. (analisisdigital)

