FUERTE RESPALDO DE LA JUVENTUD SINDICAL DE ENTRE RÍOS A BORDET

Este martes prometió a la juventud sindical “un puente generacional” que se consolide en los próximos cuatro años, con su reelección. Este miércoles, sigue la agenda con la convocatoria a todo peronista en funciones. Llamó a pensar en un proyecto para recuperar el gobierno nacional.

El gobernador Gustavo Bordet acelera el paso de la agenda política que en el peronismo está atravesada por la posibilidad de su reelección.

En el Camping de Luz y Fuerza de Paraná, este martes, fue parte de una “mateada” que organizaron referentes de la “Juventud Sindical de Entre Ríos” que pusieron de manifiesto su decisión de sumarse al trabajo proselitista por un nuevo mandato de Bordet. Mañana miércoles continuará la agenda política en primer lugar con el plenario al que se ha convocado a toda la dirigencia del peronismo en funciones.

“Sabes que contás con nosotros”, le hicieron saber los jóvenes al mandatario quien desarrolló un idea y vuelta de preguntas y respuestas vinculadas a la situación de nuestro país y la provincia con integrantes del Sindicato del Petróleo, Gas Privado y Biocombustibles de Entre Ríos, Luz y Fuerza, la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), el Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público y Afines de la República Argentina (Sutep), el Sindicato de Farmacia, el Sindicato de Prensa, el Sindicato de Empleados de la Administración Pública de la Provincia de Entre Ríos (Sedapper), delegados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y jóvenes trabajadores.

Propuesta superadora

Los jóvenes hicieron hincapié “en la necesidad de hacer autocrítica y volver a enamorar a los vecinos que dejaron de votar al peronismo conscientes que es posible una propuesta superadora”. Durante el encuentro se hizo un diagnóstico sobre el difícil momento que vive la Argentina a raíz de las políticas aplicadas por el gobierno nacional.

“Tenemos que fortalecer el espacio de la juventud sindical porque no somos solamente el futuro, sino el presente. Somos trabajadores con conciencia colectiva”, dijeron y bregaron además por recuperar un gobierno peronista para la capital entrerriana.

Acompañado por la ministra de Gobierno, Rosario Romero y por el secretario General de la Gobernación, Edgardo Kueider, Gustavo Bordet se comprometió a seguir trabajando en conjunto “como lo hemos venido haciendo”.

“Tengo un profundo respeto por el movimiento obrero organizado y vengo de un hogar sindical. Siempre milité en el movimiento nacional justicialista viviendo momentos muy felices y otros muy duros, como los que nos toca vivir hoy”, dijo.

La Rosada

“Este mismo momento nos abre las puertas para pensar un proyecto que recupere el gobierno nacional, sostener el de la provincia y recuperar muchos municipios hoy gobernados por Cambiemos”, cuestionó.

Bordet también ratificó la necesidad “de hacer autocrítica en el peronismo”, pero dejó en claro que “lo que está pasando hoy es responsabilidad del gobierno nacional, no de la herencia recibida”.

“Es tiempo de organizarnos y ser capaces de una construcción que nos permita presentar una propuesta electoral en la que la gente pueda confiar. Hay que encontrar con todos los sectores que pensamos en forma similar una gran propuesta que ponga un límite a todo lo que está pasando en la Argentina. Es tiempo de encontrar unión entre los compañeros del campo popular”, convocó.

Bordet destacó además que siempre mantuvo una lógica de respeto con las organizaciones gremiales, más allá de las tensiones lógicas. Y recordó que el gobierno provincial no dejó a un solo trabajador en la calle.

“A mí como gobernador me toca representar a todos los entrerrianos y debo articular con el gobierno nacional, y esto no significa que pensamos igual. Tengo una profunda identidad peronista y no tengo que rendirle examen a ningún dirigente”, aseveró.

“Sostener las fuentes de trabajo es uno de mis mayores compromisos a través de un modelo de desarrollo, producción y empleo”, señaló el gobernador al tiempo que destacó el compromiso con las políticas sociales y sanitarias que refleja el proyecto provincial de presupuesto 2019.

Puente generacional

“La nuestra será una propuesta para construir un puente generacional en los 4 años que vienen. En política nada es para siempre y no le vamos a cerrar el paso a la juventud”, enfatizó el mandatario.

“Se abren oportunidades para nuestros jóvenes y celebro este ámbito para construir espacios de poder y ser partícipes. El peronismo tiene la posibilidad de contar con dirigentes jóvenes y me gustaría conducir ese proceso para renovar el peronismo en los próximos cuatro años”, refirió finalmente.

Durante el encuentro hablaron Pablo Ayala de Petroleros; Juliana Viola de ATE; Julián Hirschfeld de Luz y Fuerza; David Tortul de UPCN; Martín Paniagua del el Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público y Afines de la República Argentina y Federico Feltes de Ladrilleros. (Página Política)

Me gusta: Me gusta Cargando...